Комаровський розповів, як уберегти дитину від опіків

Євген Комаровський розповів, що потрібно робити, щоб дитина не отримала опіки в домашній обстановці. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діти зазвичай отримують опіки на кухні, коли перекидають ємності з гарячою рідиною. Про це Комаровський написав на своїй сторінці в Instagram.

Доктор пояснив, що для дітей небезпеку несе також і гаряча вода з-під крана. Опік дитячої ніжної шкіри настає при температурі вище 52 градусів за Цельсієм.

Але є кілька правил для запобігання опіків у дітей:

Не можна пити і їсти, коли дитина знаходиться у вас на руках або на колінах.

Їжу краще готувати на далеких конфорках, і на них же залишати приготовану гарячу їжу. Крім того, лікар радить використовувати спеціальні захисні екрани для плити.

Комаровський радить не використовувати скатертини. А електронний чайник поставити в недоступному для дитини місці.

Коли діти гуляють на кухні під час приготування або переміщення гарячої їжі, або напоїв, батькам потрібно бути особливо уважними.

Також не варто розміщувати дитячий манеж біля плити і не залишати дітей без нагляду на кухні.

У ванній краще всього використовувати змішувач з терморегулятором.

Якщо у вас індивідуальний підігрів води, то краще обмежити температуру до 50 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що доктор Комаровський розповів, які продукти не можна давати дітям.

Раніше повідомлялося про те, що Комаровський висловився за грудне вигодовування дитини.