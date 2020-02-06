Комаров і Дорофєєва просять допомогти врятувати малюка з рідкісним захворюванням

Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти дворічній дитині, яка страждає від "слонової хвороби" або синдрому Протея. Тіло маленького Давида Амірова через рідкісне вроджене захворювання розвивається нерівномірно, і з дорослішанням хвороба буде тільки прогресувати, якщо хлопчик залишиться без допомоги.

Для довідки: синдром Протея - дуже рідкісне вроджене захворювання, що характеризується надмірно швидким і атиповим зростанням кісток, а також шкірних покривів. Часто супроводжується пухлинами окремих частин тіла.

Телеведучий і співачка в соцмережах звернулися до українців за допомогою. Впоратися з цим рідкісним випадком погодилася лише одна клініка у світі, за 87 000 євро. На лікування малюка вже зібрали 1 555 000 грн (56 000 євро). Залишилося зібрати 31 000 євро.

"Він непропорційно і дуже швидко росте, на очах збільшується частина обличчя, ноги вже відрізняються за розміром, він носить взуття різного розміру, і це кожен день прогресує", - пише Дорофєєва.

У хлопчика є шанс на нормальне життя. Давидові всього два рочки, і він відчайдушно хоче щасливо усміхатися, щоб його обличчя і тіло стало, як і у всіх інших діток, не було пухлин.

Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять врятувати дитину (скрін: instagram.com/nadyadorofeeva)

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375414109871664, на ім'я Амірова Сабіна (мама).

ПриватБанк 5168745016259985, на ім'я Халіуллов Тимур (тато).

PayPal, для переказу з інших країн, natasha-0508.88@mail.ru, одержувач KorolNatalya (перевірений контакт, обов'язково позначка "для Давида").