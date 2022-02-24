Комаровський розповів, чи можна вживати алкоголь на морозі

Рекомендації про те, що не можна вживати алкоголь на морозі, зустрічаються дуже часто. При цьому багато людей говорять, що їм стає відразу ж тепліше після випитих алкогольних напоїв.

Комаровський зазначив, що вживання алкоголю призводить до розширення судин шкіри. При цьому поліпшується кровообіг в шкірі. На морозі судини шкіри закриваються, щоб запобігти втраті тепла.

Таким чином, чим інтенсивніше кровообіг в шкірі, тим інтенсивніше людина втрачає тепло.

Коли можна вживати алкоголь в холодну погоду

За словами Євгена Комаровського, якщо ви з холоду повернулися в тепле приміщення, тоді можете прийняти алкоголь. При цьому лікар підкреслив, що він не закликає напиватися кожен раз, коли ви повертаєтеся з прогулянки взимку.

Євген Комаровський розповів, чи можна пити алкоголь в мороз