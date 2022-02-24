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Комаровський розповів, чи можна вживати алкоголь на морозі

Автор: Роман Мирончук

Доктор Євген Комаровський продовжує відповідати на запитання українців. Цього разу відомий український педіатр і кандидат медичних наук розповів, чи можна вживати алкоголь на морозі.

Про це він повідав на своєму YouTube-каналі.

Рекомендації про те, що не можна вживати алкоголь на морозі, зустрічаються дуже часто. При цьому багато людей говорять, що їм стає відразу ж тепліше після випитих алкогольних напоїв.

Комаровський зазначив, що вживання алкоголю призводить до розширення судин шкіри. При цьому поліпшується кровообіг в шкірі. На морозі судини шкіри закриваються, щоб запобігти втраті тепла.

Таким чином, чим інтенсивніше кровообіг в шкірі, тим інтенсивніше людина втрачає тепло.

Коли можна вживати алкоголь в холодну погоду

За словами Євгена Комаровського, якщо ви з холоду повернулися в тепле приміщення, тоді можете прийняти алкоголь. При цьому лікар підкреслив, що він не закликає напиватися кожен раз, коли ви повертаєтеся з прогулянки взимку.

Євген Комаровський розповів, чи можна пити алкоголь в мороз

Нагадаємо, Комаровський розповів, з якого віку потрібно чистити зуби дитині і як привчити до цього заняття, щоб вона стала звичкою.

Раніше Євген Комаровський розповів, як правильно парити ноги і при якій температурі води це треба робити.

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