Командир полка "Азов" жестко разнес Фарион. Сделал это на русском языке

Командир "Азов" дал отпор Ирине Фарион

Ирина Фарион опять же попала в скандальную ситуацию из-за языкового вопроса, но на этот раз женщина выдала скандальное заявление о русскоязычных воинах ВСУ. Она сказала, что "не может назвать их украинцами" в интервью с Яниной Соколовой.

"Категорически этого не принимаю, у меня вопрос для них, что вам ребята, мешает, когда вы так сильны и вы так умны, что вам мешает выполнять 29 статью закона о Вооруженных Силах Украины, вы ребята знаете, что такое дисциплина в армии? Если нет дисциплины - это сброд, а не армия", - сказала Фарион

Но после замечаний Соколовской Ирина издала, следующее:

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть назовут себя назовут русскими", - продолжила свой спич Ирина.

Но, конечно, когда эти фразы разлетелись по сети, сами же военные не смогли промолчать. Поэтому командир "Азов" Макс Зорин жестко ответил Ирине Фарион на этот счет, к тому же на русском.

"Внимание! Первый пост на русском на этом канале! Специально для Ирины Фарион. Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты н***й!", - написал Максим.

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А также военный добавил свое мнение по поводу того, что деятельность госпожи Фарион не безупречна.

"Правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность этой конченой п****ы, которая раскалывает украинское общество по физическим методикам", - дополнил свой пост Зорин.