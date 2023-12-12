"Командир бросил, надо 50 тысяч". Разоблачили мошенника, который собирает "на ВСУ", выдавая себя за известного военного

Как мошенник навлек на себя подозрение

Девушка рассказывает, что наткнулась в социальной сети на видео с авиацией и решила подписаться на автора. После этого он сразу написал ей и попросил присоединиться к сбору на квадрокоптер. Общая сумма составила 43 000 гривен.

Однако, не зная этого человека, девушка не спешила присылать деньги. Она тактично отказала, объясняя это тем, что помогает ремонтировать автомобили и закупать оборудование.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

"Агрессивные" сборы

Стася продолжала следить за военным. Он и дальше публиковал сборы, однако делал это в достаточно агрессивной форме.

"Ребят просто бросили насмерть никто за ними не приедет командование отказалось от них. У них вторую неделю отпуска. Подумайте и поставьте их на свое место, если вы работали на свой законный отдых, а они сидят в окопах, когда -7 на улице, а ночью еще больше. И за это им ни копейки не платят, еда заканчивается, все заканчивается", - написал мошенник.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Автор поста решила написать ему об общении с подписчиками. В ответ она не получила ответов на свои вопросы, а только встречные вопросы, вроде "а ты где служишь?"

Скриншот: twitter.com/DrStasie

На странице мошенника также был сбор на авто для Авдеевского направления. Однако выяснилось, что фотография этой машины на самом деле принадлежит сбору для 30 ОМБр еще с прошлого года.

Фейковый сбор на машину для ВСУ (twitter.com/DrStasie; olevsk-gromada.gov.ua)

Когда девушка написала об этом мошеннику, ей стали угрожать.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Более того - для главного фото профиля мошенник взял снимок военного Артема Беленкова.

Скриншот

Реакция Киберполиции

В Киберполиции ответили, что без ущерба дело вряд ли будут расследовать.

"К сожалению, ваше обращение мало каких результатов даст. Так как упор идет на то, что вам (заявителю) не был причинен денежный ущерб. Если я правильно понимаю", - ответил следователь, занимающийся этим делом.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Реакция банка

Во всех постах мошенник оставлял номер карты, которая зарегистрирована в банке "Восток". Анастасия обратилась туда с фактом мошенничества и просьбой заблокировать карту.

Но в службе поддержки ей ответили, что лучше обращаться в правоохранительные органы, поскольку со стороны девушки перевода на эту карту не было.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Как не наткнуться на мошеннический сбор