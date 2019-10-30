Команда Зеленського зганьбилася через 90% українців: фотофакт

Офіс президента Володимира Зеленського потрапив в незручну ситуацію через інтернет. Так, на офіційній сторінці був опублікований звіт, в якому сказано, що 90% українців роками не мали доступу до всесвітньої мережі, але з приходом нової влади все змінилося.

Так, з нагоди святкування Міжнародного дня інтернету, 29 жовтня, на форумі E:Think був підписаний меморандум з головними мобільними операторами України. Цей документ, за словами команди Зеленського, зможе забезпечити високоякісний мобільний зв'язок і високошвидкісний інтернет по всій країні.

Така статистика - 90% українців без інтернету - абсолютно не відповідає дійсності. Адже в останні роки багато українців не уявляють свого життя офф-лайн.

Варто відзначити, що після критики в соцмережах цифра "90% українців" була замінена більш розпливчастим висловленням "багато українців".

У Зеленського зганьбилися через інтернет (виправлений пост, скрін: facebook.com/ze2019official)

"90% українців роками не мали доступу до інтернету, а новий уряд лише за декілька місяців роботи все змінив!" - так звучало повідомлення.

Але інтернет, як відомо пам'ятає все, і в мережі з'явилися скріни первісної публікації.

Журналіст Мілан Лєліч у своєму Facebook пише, що "такими темпами до Нового року доступ до інтернету матимуть вже 110% українців!"

У Зеленського зганьбилися через інтернет (початковий пост, скрін: facebook.com/milan.lelich)

Користувачі в мережі жорстко висміюють звіт про досягнення уряду у галузі інтернету.

"До Зеленського 90% українців ходили на відро і пидтиралися лопухом. Я вчора вперше спробував унітаз. Дуже вражає, скажу я вам. Навіть не знаю, як я без цього жив при попередніх режимах", - пише Сергій Марченко.

"Це статистичні дані 1991 року. Я б посилив. 90% українців віками не мали доступу до інтернету. Півтори тисячі років 100% українців не мали можливості користуватися мобільним зв'язком. І вже 2 мільйони років немає гарячої води в спальних мікрорайонах Фастова", - іронізує Олександр Пасховер.

Варто відзначити, що згідно з даними Інтернет-асоціації України майже все населення країни віком до 35 років є інтернет-користувачами.

Таку статистику наводить асоціація: 71% регулярних користувачів, а у 65% українців інтернет є вдома.

У Зеленського зганьбилися через інтернет (реальна статистика, скрін: inau.ua)