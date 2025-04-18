Коляденко заявил, что у него не было секса 19 лет: Ирина Билык отреагировала

Недавно хореограф Дмитрий Коляденко шокировал признанием: после завершения отношений с Ириной Билык 19 лет назад, у него "не было женщины".

Как объяснил шоумен, его прошлые возлюбленные были настолько сильными личностями, что сейчас ему сложно строить новые отношения, не сравнивая их с предыдущими.

"У меня не было женщины после Билык, совсем! Я не могу! У меня есть какой-то стандарт. У меня не было женщины уже столько лет. У меня не было отношений, я не смог. И только месяц назад я купил любовь за деньги", - поделился хореограф.

На эти слова отреагировала и сама певица. Звезда опубликовала архивное фото с Коляденко в своем Instagram-блоге и ответила на вопрос подписчиков, верит ли в искренность его слов.

Певица лаконично отметила, что не доверяет подобным признаниям.

"Конечно не верю", - написала она. Билык отреагировала на отсутствие секса у Коляденко (скриншот)

Напомним, отношения между Билык и Коляденко завязались в 2001 году. Их роман был довольно эмоциональным и насыщенным: пара неоднократно ссорилась, расходилась, а потом снова возвращалась друг к другу.

Однако окончательно их союз завершился в 2006 году. Сегодня же знаменитости поддерживают дружеское общение.