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Коляденко заявил, что у него не было секса 19 лет: Ирина Билык отреагировала

Пятница 18 апреля 2025 11:28
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Коляденко заявил, что у него не было секса 19 лет: Ирина Билык отреагировала Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Ирина Билык высказалась относительно неожиданного и откровенного признания своего экс-возлюбленного, телеведущего и шоумена Дмитрия Коляденко о том, что он 19 лет не имел интима.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.

Недавно хореограф Дмитрий Коляденко шокировал признанием: после завершения отношений с Ириной Билык 19 лет назад, у него "не было женщины".

Как объяснил шоумен, его прошлые возлюбленные были настолько сильными личностями, что сейчас ему сложно строить новые отношения, не сравнивая их с предыдущими.

"У меня не было женщины после Билык, совсем! Я не могу! У меня есть какой-то стандарт. У меня не было женщины уже столько лет. У меня не было отношений, я не смог. И только месяц назад я купил любовь за деньги", - поделился хореограф.

На эти слова отреагировала и сама певица. Звезда опубликовала архивное фото с Коляденко в своем Instagram-блоге и ответила на вопрос подписчиков, верит ли в искренность его слов.

Певица лаконично отметила, что не доверяет подобным признаниям.

"Конечно не верю", - написала она.Коляденко заявил, что у него не было секса 19 лет: Ирина Билык отреагировалаБилык отреагировала на отсутствие секса у Коляденко (скриншот)

Напомним, отношения между Билык и Коляденко завязались в 2001 году. Их роман был довольно эмоциональным и насыщенным: пара неоднократно ссорилась, расходилась, а потом снова возвращалась друг к другу.

Однако окончательно их союз завершился в 2006 году. Сегодня же знаменитости поддерживают дружеское общение.

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