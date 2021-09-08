Колосальна зневага: українців обурила російська "Лада" на виставці у Вінниці

У Вінниці на агровиставці показали дітище російського "АвтоВАЗу" новий позашляховик Lada Niva Travel. Авто представлено в трьох комплектаціях: Classic, Comfort та Luxe, ціни на які починаються від майже 374 тисяч гривень, тобто близько 14 тисяч доларів.
Про це 8 вересня передає "Автоцентр".
Нову "Ладу" представила компанія "Вінничина-Авто", яка входить до складу Корпорації "УкрАВТО".
Також зазначається, що Lada Niva Travel досі не світилася на масштабних українських виставках.
Зазначені ціни на позашляховик такі: від 373 973 гривень за "класичну" комплектацію, за 390 488 гривень - версію Comfort, та за ціною 436 363 гривень за "люксовий" варіант.
Позашляховик Lada Niva Travel показали на виставці для аграріїв у Вінниці (фото: autocentre.ua)
Потрібно сказати, що українці подібну пропозицію для вітчизняних аграріїв сприйняли без ентузіазму. Так, в мережі посипалися незадоволені коментарі з обговореннями самого автомобіля Lada Niva Travel, країни виробника, а також багато хто висловився про невідповідність критеріїв ціна - якість. Роздуми українських юзерів про нову "Ладу" ми зібрали в "найневинніших" коментах.
Позашляховик Lada Niva Travel на виставці у Вінниці обурив українців (фото: autocentre.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто не зможе розмитнити "євробляху" і залишиться без авто.
А також писали, автомобілі на яких номерах більше не зможуть в'їхати в Україну.