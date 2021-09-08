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Колосальна зневага: українців обурила російська "Лада" на виставці у Вінниці

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Вінниця, Середа 08 вересня 2021 21:11
Колосальна зневага: українців обурила російська "Лада" на виставці у Вінниці Фото: російську Lada Niva Travel показали на виставці у Вінниці (autocentre.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Вінниці на агровиставці показали дітище російського "АвтоВАЗу" новий позашляховик Lada Niva Travel. Авто представлено в трьох комплектаціях: Classic, Comfort та Luxe, ціни на які починаються від майже 374 тисяч гривень, тобто близько 14 тисяч доларів.

Про це 8 вересня передає "Автоцентр".

Нову "Ладу" представила компанія "Вінничина-Авто", яка входить до складу Корпорації "УкрАВТО".

Також зазначається, що Lada Niva Travel досі не світилася на масштабних українських виставках.

Зазначені ціни на позашляховик такі: від 373 973 гривень за "класичну" комплектацію, за 390 488 гривень - версію Comfort, та за ціною 436 363 гривень за "люксовий" варіант.

Колосальна зневага: українців обурила російська &quot;Лада&quot; на виставці у ВінниціКолосальна зневага: українців обурила російська &quot;Лада&quot; на виставці у Вінниці

Позашляховик Lada Niva Travel показали на виставці для аграріїв у Вінниці (фото: autocentre.ua)

Потрібно сказати, що українці подібну пропозицію для вітчизняних аграріїв сприйняли без ентузіазму. Так, в мережі посипалися незадоволені коментарі з обговореннями самого автомобіля Lada Niva Travel, країни виробника, а також багато хто висловився про невідповідність критеріїв ціна - якість. Роздуми українських юзерів про нову "Ладу" ми зібрали в "найневинніших" коментах.

  • Нові автомобілі цього бренду мають бути під забороною збирання і продажу в Україні.
  • Знову відро. Наші аграрії давно, мінімум, пересіли на дастери.
  • Недорогий позашляховик? Виглядає, як занадто дорогий запоребриковий шматок ла*на...
  • Тільки не ВАЗ! Це просто колосальна зневага до себе - купувати авто в окупантів.
  • Гидота
  • Іспанська сором.
  • Шедевр просто. І ціна супер, а то що згниє через рік - фігня.
  • За 14к$??? Ви фермерів за ідіотів тримаєте?
  • Навіщо ви це мотлох постите?

Колосальна зневага: українців обурила російська &quot;Лада&quot; на виставці у Вінниці

Позашляховик Lada Niva Travel на виставці у Вінниці обурив українців (фото: autocentre.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто не зможе розмитнити "євробляху" і залишиться без авто.

А також писали, автомобілі на яких номерах більше не зможуть в'їхати в Україну.

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