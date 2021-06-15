Колективний Путін: скандальний репер FACE "розніс" росіян і розповів про еміграцію з РФ

Російський артист також додав, що подумує емігрувати в іншу державу.

"Дуже багато ще треба провести роботи над нашим менталітетом. Дуже багато є куди розвиватися... Свободи слова немає. Люди не хочуть щось змінювати, вони хочуть просто пристосуватися до того, що є, і прийняти це як факт. Вони дійсно не вірять, що можна щось змінювати. Такий рабський кріпацький менталітет", - розповів він, пояснюючи, що його не влаштовує в Росії.

Також репер вказав на відсутність в країні громадянських свобод.

Він зазначив, що в розвинених державах у 21-му столітті "всі повинні взагалі займатися чим вони хочуть безперешкодно, якщо це не заважає свободам інших людей". Разом з тим в Росії дуже багато громадян "думають про інших: хто чим займається, хто з ким спить, хто як виглядає, хто якої орієнтації".

FACE при цьому перефразував свою минулу фразу про те, що їх президент є злом. Артист зараз висловив думку, що проблема не в одній персоні, а "колективному Путіні".

"Я вважаю, що не в Путіні справа, і не в конкретних людях. Справа в самому народі, в його менталітеті. Тому що люди, які нагорі, це всього лише обличчя народу. Був би інший народ - була б інша людина. А замінити Путіна не на Путіна - це поміняти шило на мило. Тобто це все одно шило, але поки не буде змін..."- сказав музикант.

FACE пояснив, що досі для нього залишається відкритим питання виїхати з Росії в іншу країну на постійне проживання.

"Тобто я дуже люблю Росію, але я в той самий час розумію, що мене там дуже багато не влаштовує. І я не впевнений, що став би радити це іншим людям. І я не впевнений, що я готовий в такому державному ладі, з таким менталітетом народу, нове життя давати цій державі. З таким ставленням держави до людей, я не впевнений", - висловився артист.

Він додав, що хотів би для своїх дітей в майбутньому іншу долю, щоб "їм не довелося брати участь у створенні хорошого суспільства, а вже народитися в розвиненому суспільстві".

Відео: FACE розкритикував менталітет росіян і висловився про Путіна