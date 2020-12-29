До колективного імунітету далеко: лікар розповів, скільки буде тривати гостра фаза COVID-19

Імунолог розповів про гострій фазі пандемії коронавіруса (фото: РБК-Україна)

Гостра фаза пандемії коронавірусу завершиться ще не скоро. Як мінімум до кінця 2021 року не варто чекати завершення росту інфекції. Таку точку зору озвучив голова національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

В ефірі каналу "Україна 24" імунолог розповів, що ситуація з коронавірусом може трохи стабілізуватися тільки влітку 2021 року.

"Влітку можна очікувати поліпшення ситуації з COVID-19. Ми це відчували улітку 2020 року. Але, за прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії буде тривати все ж до кінця 2021-го", – зазначив він.

За його словами, це не означає, що влітку 2021 року ми повернемося в звичний ритм життя. Також експерт повідомив, коли ж ми зможемо називати COVID-19 сезонною інфекцією.

"Імунітет у частини населення Землі буде формуватися через хворобу, але до колективного імунітету дуже далеко. Частина населення буде вакцинована і таким чином отримає імунітет. Тобто коли ми говоримо, що COVID-19 стане сезонною інфекцією, повинен пройти ще рік, тобто до кінця 2021 ми говоримо про гостру фазу пандемії", - заявив Лапій.

Як ми раніше писали, коронавірус в Україні остаточно піде з країни після третьої хвилі захворювання. Таку точку зору озвучив львівський медик Тарас Жиравецький. Він вважає, що в нашій країні ми вже відчуємо спад у лютому 2021 року.