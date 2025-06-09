Бывшая жена Максима Нелипы вспомнила его последние слова перед гибелью

12 мая Максим Нелипа погиб на фронте. Его бывшая жена Тамара, которая сейчас живет с детьми в Израиле, поделилась трогательными воспоминаниями о последних словах, которые шоумен сказал перед своей трагической гибелью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину.

"Это было за неделю до (гибели - ред.)", - отметила Тамара.

На вопрос Демина, что Максим Нелипа сказал в конце разговора, экс-супруга ведущего и военного отметила, что "очень сложно".

"Он сказал, что очень сложно. Но мы поборемся, что все будет хорошо. И я ему также написала, что мне тоже сложно. И он написал, что все будет хорошо, прорвемся", - вспомнила она.

Также она рассказала, что Максим общался со своей матерью за день до смерти.

"С мамой он разговаривал за день до этого. Она ему говорила, что чайник сломался, а он говорит: "Я приеду, все починю". Так как он - золотые руки", - отметила она.

"Я всегда говорила: "Макс, мы с тобой не купим ничего нового, так как ты все чинишь", - вспомнила с улыбкой экс-супруга.

В то же время Демин спросил, приходил ли Нелипа уже после смерти ей во сне.

"Да, честно говоря, пару дней тому. И это были Таврийские игры", - рассказала Тамара Нелипа.

Отметим, что именно на Таврийских играх пара познакомилась в начале 2000-х.

"Через 5 лет, после того, как мы познакомились, мы туда приезжали и у нас была большая туса на корабле", - подытожила она.

Напомним, Максим Нелипа знаком многим как участник команды КВН "Ковбои Политеха" и ведущий развлекательных шоу в 2000-х годах. Позже он был задействован в проектах "Дизель Студио" и снимался в эпизодических ролях в кино.

В 2019 году шоумен переживал кризис как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Он ушел из "Дизель Студио", о чем сообщил прямо со сцены, не предупредив коллег и даже супругу. По словам Тамары Нелипы, он говорил тогда, что устал.

В том же году супруги развелись после 17 лет совместной жизни, но остались в хороших отношениях ради детей - сына Артема и дочери Марии.

Перед войной Нелипа работал в Чернобыле инженером-программистом.

После начала полномасштабного вторжения РФ пошел в ТРО, а затем добровольцем на фронт.

Погиб 12 мая 2025 года во время исполнения боевого задания.

Максим и Тамара Нелипы в день свадьбы (фото: facebook.com/dizelshow)