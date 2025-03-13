Когда-то - секс-символ, а теперь? Как живет и выглядит красавица из "Звездного десанта"

Многие критики отметили, что без Дениз Ричардс фильм "Звездный десант" остался бы обычным научно-фантастическим боевиком.

Ее присутствие на экране приковало внимание зрителей, особенно мужчин, а любовный треугольник, в котором оказалась ее героиня, даже отвлекал от основного сюжета о межгалактической войне. Кадр из фильма "Звездный десант"

Настоящий статус секс-символа актриса закрепила уже в следующем году, снявшись в дерзком триллере "Дикость". А еще через год она стала девушкой Бонда в фильме "И целого мира мало", что должно было открыть ей путь к большим ролям.

Однако карьера Ричардс начала пробуксовывать из-за личных проблем. Скандальный брак с Чарли Шином сильно ударил по ее репутации, а выбор некачественных проектов только усугубил ситуацию.

Несмотря на это актриса продолжала привлекать внимание, снимаясь в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Дениз Ричардс (фото: instagram.com/deniserichards)

К концу 2000-х годов Дениз Ричардс окончательно утратила свой звездный статус. Фильмы с ее участием оставались незамеченными, а ее имя все чаще появлялось в прессе не из-за кинокарьеры, а из-за скандалов, связанных с бывшим мужем.

К тому же в СМИ активно обсуждали ее финансовые трудности. Эти проблемы преследовали актрису и в следующем десятилетии.

Чтобы сохранить образ эффектной красавицы, Ричардс прибегла не только к косметологическим процедурам, но и к пластическим операциям.

Однако это имело обратный эффект: ее внешность настолько изменилась, что теперь 54-летнюю актрису нередко называют жертвой пластической хирургии.

Дениз Ричардс (фото: instagram.com/deniserichards)

Однако актриса до сих пор готова участвовать в съемках, если получает соответствующие предложения. Однако в последнее время Ричардс почти не приглашают в известные кинопроекты. Поэтому поклонникам остается только ностальгировать по бывшей красавице из "Звездного десанта".

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