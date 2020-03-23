Кількість жертв коронавіруса в Україні збільшилася: що відомо

Коронавірус в Україні підхопили 74 людини і стало відомо про загибель жінки в Івано-Франківську. За попередніми даними, у пацієнтки підозрювали коронавірус, але результати тестів ще не прийшли.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, загиблій жінці було 65 років і її госпіталізували в інфекційну лікарню з симптомами COVID-2019. У неї взяли аналізи та відправили в лабораторію, щоб підтвердити або спростувати коронавірус.

"Поки вона з підозрою. Тести передані в Київ. Відповідно, будемо мати можливість отримати необхідну інформацію завтра", - розповів мер.

Відомо, що 65-річна пацієнтка була родом з села Чукаловка і в неї були супутні захворювання. Марцінків зазначив, що в області з'явилося ще кілька пацієнтів з підозрою на коронавірус.

"Є ще один неприємний випадок: в одну з поліклінік міста звернувся чоловік з досить поганими симптомами, він був госпіталізований в обласну лікарню, разом була родина з трьох осіб. Є великі підозри, що у них коронавірус. Не затягуйте до останнього, якщо у вас вже є симптоми, то відразу звертайтеся до лікаря. Всі, хто повернувся з-за кордону – зателефонуйте на гарячу лінію, щоб вам надали кваліфіковану допомогу", - звернувся мер до жителів Івано-Франківська.

На цей момент зареєстровано три людини з коронавірусом в Івано-Франківську. Всі вони контактували з жінкою, яка раніше померла від коронавірусу. Її чоловік нещодавно повернувся з Чехії і ймовірно став переносником хвороби, через те, що у нього вірус протікає безсимптомно. Ще дві людини – це медсестри, які лікували загиблу, у них хвороба середньої важкості. Всі хворі проходять лікування в інфекційній лікарні.