"Когда отрезали ногу - бросил". Украинцы рассказывают, как навсегда отказались от курения

Кто-то бросает курить после инфаркта, другие - из-за рождения ребенка, смены работы или просто потому, что "устают быть зависимыми". Для кого-то решение спонтанное, для других - долгий путь попыток и срывов.
В Twitter набрал популярность пост украинки, которая призвала людей поделиться успешными историями отказа от курения. На ее просьбу откликнулись десятки украинцев - и каждый имел собственную мотивацию: от жизненного краха до внезапного прозрения. РБК-Украина (проект Styler) собрал самые интересные.
Эти истории поражают радикальностью изменений, шоком или сильным жизненным контекстом.
Эти же истории отличаются креативом, индивидуальными трюками или личной мотивацией.
А эти ответы искренние, без драмы. Но в них много правды:
Просто встал и перестал курить. Без всяких объяснений и разговоров с собой. Так делаются все вещи. Все стабильно - 15 лет.
Этот тред ещё раз доказывает: успешных историй отказа от курения - множество, и каждая из них уникальна. Для кого-то это травма, для кого-то - вдохновение, для других - банальная усталость. Но все эти люди объединены одним: они смогли.