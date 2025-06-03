"Когда отрезали ногу - бросил". Украинцы рассказывают, как навсегда отказались от курения

Самые резонансные истории

Эти истории поражают радикальностью изменений, шоком или сильным жизненным контекстом.

Вье*ал инфаркт - отказался.

Выкурил пачку сигарет за полчаса, едва не умер от этого, проснулся в туалете обрюзгшим и пообещал себе больше не курить.

Бросил в новогоднюю ночь - и больше не хотелось. Уже более 4 лет прошло.

Как-то в далеком 2012-м однажды вечером напился в кафе как свинья. За примерно три часа выкурил пачку сигарет. Всю ночь подыхал, спал с тазом в позе параграфа. На второй день решил отказаться от одного из двух "бед". От выпивки отказаться - никак, лакомый кусок, а вот от покурить - без проблем.

Когда отрезали ногу - бросил, потому что реанимация, капельницы, организм очистился.

Неожиданные подходы

Эти же истории отличаются креативом, индивидуальными трюками или личной мотивацией.

На полтора года бросал курить. Вечером перед сном выкурил последнюю сигарету. Накупил перед этим леденцов с ментолом и эвкалиптом с "+" на этикетке. И при малейшем желании закурить - ел их. Мотивировался своей зависимостью. И плюс - разрушал психологические ассоциации, что курение - это удовольствие. Через пару недель желание отпустило. Но все равно рандомно возникало, просто уже не так сильно.

Просто бросил одномоментно. И друзья давали п*зды, когда просил сигареты под алкоголь. 10 лет уже без табака.

Я начала курить в 17 лет. И курила до 27. Бросила, потому что как раз устраивалась на работу, и было стремно выходить на перекур (хотя у нас "курящий" офис). А дома не курила, потому что жила с человеком, который не любил этого, и сама не курила. Вот так и бросила. Кстати, довольно легко.

Я курила с 13 лет. В 26 начинала бросать (жвачки, пластыри и в результате - "айкос"). Бросила спонтанно - в момент осознания, что устала постоянно думать о том, где зарядить, не села ли сигарета, где купить стики. Почувствовала, что зависима. И очень это выбесило. Не курю 4 года.

Сначала заболела е*ейшей ангиной, что не могла даже воду глотать. Потом были сильные морозы, и мне было холодно выходить на балкон. Так и бросила.

Решил бросить курить. Пошел, купил две пачки сигарет. Первую докурил на следующий день. Вторая лежит нераскрытая уже полтора года - как напоминание, что дерьмо очень близко, но в нем нет нужды. Главное - решить и найти свой эмоционально-комфортный способ. Курил много, 10+ лет.

Купил велосипед и присоединился к компании каких-то лосей, которые валят нон-стопом по 70+ км за один выезд. Легкие такого не вывозили, и надо было апгрейдить велосипед и тренировать дыхалку. Бросил курить и купил запчасти на апгрейд. Через год я ехал среди первых. Было трудно - но реально.

Честно и просто

А эти ответы искренние, без драмы. Но в них много правды:

Забеременела - и бросила.

Никогда не пробовал. 100% успех.

Нужно отказаться без условий. Шестой год, как бросил, а двадцать лет стажа.

Бросил в новогоднюю ночь - и больше не хотелось. Уже более 4 лет прошло.

Не курю уже лет 16. Полумеры, типа одна сигарета в день - это все фигня. Тоже этим баловалась. Так никогда и не бросила бы курить. Это более психологическая зависимость. В один день перестала - и все. И совсем не тянет. Наоборот - запах дыма стал такой отвратительный.

Я уже за годы жизни, и как бывший курильщик (правда, я никогда не имел с этим проблем), могу сказать лишь одно: универсального способа нет, потому что все зависит только от тебя. Если ты твердо решишь - то бросишь, будешь сама себя обманывать - не бросишь никогда. Вот и все.

Просто встал и перестал курить. Без всяких объяснений и разговоров с собой. Так делаются все вещи. Все стабильно - 15 лет.

Этот тред ещё раз доказывает: успешных историй отказа от курения - множество, и каждая из них уникальна. Для кого-то это травма, для кого-то - вдохновение, для других - банальная усталость. Но все эти люди объединены одним: они смогли.