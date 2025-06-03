"Когда отрезали ногу - бросил". Украинцы рассказывают, как навсегда отказались от курения
Кто-то бросает курить после инфаркта, другие - из-за рождения ребенка, смены работы или просто потому, что "устают быть зависимыми". Для кого-то решение спонтанное, для других - долгий путь попыток и срывов.
В Twitter набрал популярность пост украинки, которая призвала людей поделиться успешными историями отказа от курения. На ее просьбу откликнулись десятки украинцев - и каждый имел собственную мотивацию: от жизненного краха до внезапного прозрения. РБК-Украина (проект Styler) собрал самые интересные.
Самые резонансные истории
Эти истории поражают радикальностью изменений, шоком или сильным жизненным контекстом.
- Вье*ал инфаркт - отказался.
- Выкурил пачку сигарет за полчаса, едва не умер от этого, проснулся в туалете обрюзгшим и пообещал себе больше не курить.
- Бросил в новогоднюю ночь - и больше не хотелось. Уже более 4 лет прошло.
- Как-то в далеком 2012-м однажды вечером напился в кафе как свинья. За примерно три часа выкурил пачку сигарет. Всю ночь подыхал, спал с тазом в позе параграфа. На второй день решил отказаться от одного из двух "бед". От выпивки отказаться - никак, лакомый кусок, а вот от покурить - без проблем.
- Когда отрезали ногу - бросил, потому что реанимация, капельницы, организм очистился.
Неожиданные подходы
Эти же истории отличаются креативом, индивидуальными трюками или личной мотивацией.
- На полтора года бросал курить. Вечером перед сном выкурил последнюю сигарету. Накупил перед этим леденцов с ментолом и эвкалиптом с "+" на этикетке. И при малейшем желании закурить - ел их. Мотивировался своей зависимостью. И плюс - разрушал психологические ассоциации, что курение - это удовольствие. Через пару недель желание отпустило. Но все равно рандомно возникало, просто уже не так сильно.
- Просто бросил одномоментно. И друзья давали п*зды, когда просил сигареты под алкоголь. 10 лет уже без табака.
- Я начала курить в 17 лет. И курила до 27. Бросила, потому что как раз устраивалась на работу, и было стремно выходить на перекур (хотя у нас "курящий" офис). А дома не курила, потому что жила с человеком, который не любил этого, и сама не курила. Вот так и бросила. Кстати, довольно легко.
- Я курила с 13 лет. В 26 начинала бросать (жвачки, пластыри и в результате - "айкос"). Бросила спонтанно - в момент осознания, что устала постоянно думать о том, где зарядить, не села ли сигарета, где купить стики. Почувствовала, что зависима. И очень это выбесило. Не курю 4 года.
- Сначала заболела е*ейшей ангиной, что не могла даже воду глотать. Потом были сильные морозы, и мне было холодно выходить на балкон. Так и бросила.
- Решил бросить курить. Пошел, купил две пачки сигарет. Первую докурил на следующий день. Вторая лежит нераскрытая уже полтора года - как напоминание, что дерьмо очень близко, но в нем нет нужды. Главное - решить и найти свой эмоционально-комфортный способ. Курил много, 10+ лет.
- Купил велосипед и присоединился к компании каких-то лосей, которые валят нон-стопом по 70+ км за один выезд. Легкие такого не вывозили, и надо было апгрейдить велосипед и тренировать дыхалку. Бросил курить и купил запчасти на апгрейд. Через год я ехал среди первых. Было трудно - но реально.
Честно и просто
А эти ответы искренние, без драмы. Но в них много правды:
- Забеременела - и бросила.
- Никогда не пробовал. 100% успех.
- Нужно отказаться без условий. Шестой год, как бросил, а двадцать лет стажа.
- Бросил в новогоднюю ночь - и больше не хотелось. Уже более 4 лет прошло.
- Не курю уже лет 16. Полумеры, типа одна сигарета в день - это все фигня. Тоже этим баловалась. Так никогда и не бросила бы курить. Это более психологическая зависимость. В один день перестала - и все. И совсем не тянет. Наоборот - запах дыма стал такой отвратительный.
- Я уже за годы жизни, и как бывший курильщик (правда, я никогда не имел с этим проблем), могу сказать лишь одно: универсального способа нет, потому что все зависит только от тебя. Если ты твердо решишь - то бросишь, будешь сама себя обманывать - не бросишь никогда. Вот и все.
Просто встал и перестал курить. Без всяких объяснений и разговоров с собой. Так делаются все вещи. Все стабильно - 15 лет.
Этот тред ещё раз доказывает: успешных историй отказа от курения - множество, и каждая из них уникальна. Для кого-то это травма, для кого-то - вдохновение, для других - банальная усталость. Но все эти люди объединены одним: они смогли.