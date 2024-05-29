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Когда следует принимать рыбий жир: диетолог расставила точки над "і"

Среда 29 мая 2024 08:31
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Когда следует принимать рыбий жир: диетолог расставила точки над "і" Фото: Диетолог рассказала о приеме рыбьего жира (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Наталия Самойленко

Многие украинцы сами решают, что им нужно принимать биодобавки, в частности, рыбий жир. Но первоочередная необходима консультация врача.

Кому нужно принимать этот препарат, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Натальи Самойленко в Instagram.

Что нужно знать о рыбьем жире

Если вы недостаточно употребляете источники пищи, обеспечивающие самые мощные EPA и DHA, например морепродукты, жирную рыбу, сельдь, то следует рассмотреть включение в рацион ОМЕГА 3.

Дополнительный прием добавок рекомендуется при таких состояниях организма как:

  • Повышенный уровень триглицеридов
  • Повышенное артериальное давление
  • Ревматоидный артрит
  • Беременность/лактация
  • Депрессия
  • Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Диетолог отметила, если вы сейчас принимаете препараты для разжижения крови, то Омега 3 может повлечь за собой повышенный риск кровотечения. Также запрещено совмещать с лекарством от АД (гипертония).

Большинство добавок с рыбьим жиром содержат как DHA, так и EPA, их концентрация выше, чем в чистом рыбьем жире. Поэтому принимать можно меньшее количество, но качественное.

Для этого форму триглицеридов превращают в этиловые эфиры. Некоторые изготовители превращают этиловый эфир обратно в форму триглицеридов после корректировки соотношения.

Какая же форма добавки самая лучшая?

Исследований показывающих полное преимущество одной формы, пока нет.

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