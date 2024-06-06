"Коли умирали, то бачили очі рушниць". Неизвестные факты из жизни Лади Могилянской

Дочь писателя, сестра поэта, жена журналиста

Ладя (настоящее имя - Лидия) Могилянская родилась 7 ноября 1899 года в Чернигове в дворянской семье Русобтовских-Могилянских. Ее отцом был известный писатель Михаил Могилянский.

Училась в Петербурге, затем в Черниговской женской гимназии. С 1917 года постоянно жила в Чернигове.

Вышла замуж за журналиста Виктора Коновала, сына поэта Ивана Коновала (литературный псевдоним Воронковский), украинского эсера.

Во времена большевистского режима окончила 2 курса Черниговского института народного образования, работала в комиссии изучения исторических памятников при губернском отделе народного образования, собирала местный фольклор.





Ладя Могилянская (фото: Википедия)

Расстрел заменили лагерем

В январе 1929 года была арестована Черниговским окружным отделом ГПУ УССР. Ее обвинили по статье 54-4, 54-10 УК тех времен - печатание, распространение контрреволюционной литературы, участие в контрреволюционной организации "Демократический союз", призывавшей к борьбе с властью.

Была приговорена к высшей степени наказания - расстрелу, с заменой на 10 лет заключения в лагерях. Отбывала срок на Соловках и Бел-Балтлагере, строительстве Беломорско-Балтийского канала. Освободили Ладю досрочно в 1933 году.

Но в мае 1937-го она снова была арестована по делу Фирина (Семен Фирин - начальник Дмитровского лагеря НКВД) за участие в контрреволюционной террористической организации (на самом деле - несуществующей). Решением НКВД и прокурора СССР ее приговорили к расстрелу.

Свою смерть Ладя встретила 6 июня 1937 года в Москве на Донском кладбище. Там не только расстреливали, но и хоронили пепел тех невинно убитых, кого сжигали в крематории, расположенном на территории кладбища.

Реабилитированная Ладя была только в марте 1957 года, по делу 1929 года - только в 1990 году.

Известно, что у поэтессы был ребенок от мужа - Инна Коновал, родившаяся в Чернигове и во время Второй мировой войны она уехала в Германию. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Ладя Могилянская (фото: Энциклопедия Современной Украины)

Творческая деятельность

С 1919 года Ладя Могилянская печаталась в журналах "Просвещение", "Заря", "Красный путь", "Вселенная", "Жизнь и революция", "Новая община", "Крестьянская жизнь".

Во время заключения в лагере работала принтером и написала цикл стихов на русском языке, которые печатали в журнале "Соловецкие острова". В Дмитровском лагере начала работу редактором лагерной газеты "За нового человека".

Ее первый сборник вышел в 1935 году с символическим названием "Два канала", в который вошли поэзии на русском и украинском языках. В свое время Максим Горький, осматривавший творчество каторжан, назвал стихи Могилянской "отличными".

В 1936 году Ладю приняли кандидатом в Союз писателей СССР. Ища защиты в тех трудных условиях, Могилянская близко сошлась с начальником Дмитровского лагеря НКВД Семеном Фириным. По слухам, у них были романтические отношения, и они даже успели расписаться.

Самые известные стихотворения

Коли умирали, то бачили очі рушниць,

Мов черепа мертві очі…

А потім лежали… лежали в траві горілиць,

І вітер рвав струни холодної ночі…

Коли вони вмерли - нечутно і тихо пройшли,

Невинні молитви шептали поблідлі вуста,

А ранкове сонце осяяло купу землі,

І чорную тінь Вартового - німого хреста…

А поруч сміялись волошки в траві на межі,

І ранок справляв своє буйнеє свято…

Розп’ятий! Ти бачиш? Ти чуєш?

Прийди! Поможи! Розп’ятий!

***

Не мені, не мені судилося

Сіять мак на твоїх полях…

Ой, Пречиста Діво, змилуйся,

Пом’яни у своїх молитвах…

В день святого весняного Юрія

До криниці по воду йшла…

Божевільною білою бурею

За криницею вишня цвіла…

Міліони прозорих метеликів

Прославляли життя і смерть…

Запашних міліони келихів

П’яним медом наповнені вщерть…

І стояла у сні під криницею,

Снила ніжно весняним сном,

Причастилась весни таємницею,

Золотим весняним вином.

І було наче зоряна ніч вино,

Помутились думки мої…

Тільки чую: - Хороша дівчино! -

Гей, коня мого напої…

Подивилась, а поруч стомлений

Білий кінь, як птиця тремтів…

А на ньому хтось соняшним променем

В біло-злотнім убранні горів…

Ой навіщо я подивилася?

Чарівний біло-злотний птах…

Не мені, не мені судилося

Сіять мак на твоїх полях.

Се ж його променясті кучері

Я тримала у своїх руках,

Як тугим перевеслом мучила

Хвилю золота в пишних снопах…

Чи не його се очі вдосвіта

Я угледіла в небі колись,

Коли світлими росами хтось ридав,

Схід мережив брилянтом сліз?..

Се ж для його убрання пишного

Золотило сонце сніги,

Гаптувало між білою вишнею

Самоцвіти свої дорогі…

Се ж його червоними маками

Усміхалися влітку уста…

І крижані крапельки плакали,

І дзеркалилась в цебрах вода…

Та навколо святого Юрія

Білим сяйвом вились пелюстки…

Божевільною білою бурею

Танцювали свої танки…

Напувала коня похилого,

Помутилося все в ту мить…

І спитала вершника білого:

Може б в хату зайшов спочить?

Усміхнувся… На тлі зеленого

Золотою гадючкою спис…

- Чи нема на війні нареченого?

Ти за нього мені молись…

У нестямі до ніг схилилася,

Розтопила душу в сльозах…

Не мені, не мені судилося

Сіять мак на твоїх полях…

Тупнув кінь і знялася курява,

Закрутився далеко шлях…

Зникли очі святого Юрія,

Чарівний біло-злотний птах…

І, цілуючи білий слід його,

Проридала душа свій гріх…

Ой навіщо до раю світлого

Вводиш, Боже, вродливих святих?

***

Я ні з ким не піду до пивниці,

Де пляшки наче очі медуз,

І нікому в диму не присниться

Хижий усміх фарбованих уст.

І ніхто, і ніхто у мій келих

Бурштинових хвилин не наллє,

І нікому мій голос веселий

І нікому горіння моє…

А коли у задумі вечірній

Розгойдається кожний ліхтар, -

Замаячать у хаосі тіні,

Наче тіні потворних примар…

І між ними химерною тінню

Промайну зачарована я,

І нікому привіту не кине

Золотая утома моя.