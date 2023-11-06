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"Когда тебя поймают на улице". Командир украинских штурмовиков обратился к мужчинам в тылу

Боец ВСУ обратился к мужчинам (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" обратился к украинским мужчинам. Он советует уже всем готовиться к войне и выбирать бригаду, где можно служить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью защитника ТСН.

Что сказал военный

"У тебя есть право выбора: можешь выбрать любую бригаду. А когда тебя поймают на улице, тебя запихнут в ту бригаду, где меньше всего людей. Так это работает. Поэтому пока есть время, выбирайте, где хотите воевать. Война рано или поздно коснется каждого",  - сказал воин.

Военный отметил, что его бригада - единственная в Украине, где есть понятие пререкрутинга. Это так называемая неделя штурмовика.

"Ты, гражданский, можешь прийти, тебя оденут, обуют, положат в казарме спать и ты проведешь неделю по распорядку, как живет штурмовик. С тренировками и огневой, физической подготовкой, соответствующими условиями, питанием. Дальше ты для себя решишь - это твое или нет. Тебя никто не будет заставлять. Такой недельный тест штурмовика", - отметил он.

После этого гражданские подают заявку и попадают в бригаду. У всех есть возможность выбрать специальность: оператор БПЛА, артиллерист, механик-водитель или штурмовик.

Также боец сообщил, что "Киев уже давно живет своей жизнью" и он хотел бы, чтобы в столице ввели ограничения.

"Например, чтобы ночные клубы не работали и не продавались тонны алкоголя! - резюмировал военный.

 

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