Когда и как можно находиться на солнце летом, чтобы получить витамин D и не обгореть

Лето - это сезон активного солнца, которое, с одной стороны полезно и способствует образованию витамина D, а с другой - очень вредит коже.
Когда и как находиться на солнце летом, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
В полдень, особенно летом, является идеальным временем для получения витамина D от солнечного света. Солнце находится в самой высокой точке, его лучи наиболее интенсивны. Это означает, что нужно меньше времени на солнце, чтобы организм синтезировал достаточное количество витамина D. Исследования показывают, что в полдень организм эффективнее всего производит этот витамин.
Например, в Британии 13 минут полуденного солнечного света три раза в неделю летом достаточно для поддержания оптимального уровня витамина D у взрослых европейцев. Исследования также показали, что 30 минут на солнце в Осло эквивалентно потреблению 10 000–20 000 МЕ витамина D.
Рекомендации отмечают, что для большинства людей со светлой кожей достаточно находиться на солнце в течение 10-30 минут три раза в неделю в летние месяцы. Для людей с более темной кожей может потребоваться больше времени.
Важно также обращать внимание на защиту от солнца, поскольку длительное пребывание на солнце может увеличить риск солнечных ожогов. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем, носить шляпу и очки, чтобы защитить лицо и глаза.
Цвет кожи определяется уровнем пигмента меланина. Люди с темной кожей имеют больше меланина, чем те, у кого кожа светлее.
Меланин служит естественной защитой от ультрафиолетовых лучей, поглощая их и защищая кожу от солнечных ожогов и рака. Следовательно, людям с темной кожей нужно больше времени на солнце для синтезирования одинакового количества витамина D по сравнению с людьми со светлой кожей. Исследования показывают, что для темнокожих людей может потребоваться от 30 минут до трех часов на солнце, в то время как люди с более светлой кожей могут достичь этой нормы за 15-20 минут. Это приводит к повышенному риску дефицита витамина D среди людей с темной кожей.
Уровень выработки витамина D в коже также зависит от географического положения. В регионах, удаленных от экватора, меньше ультрафиолетовых лучей достигает земной поверхности из-за поглощения озоновым слоем. Это означает, что жителям этих регионов чаще требуется больше времени на солнце для выработки достаточного количества витамина D.
К примеру, украинцам с октября по апрель не всегда достаточно солнечного света для синтеза витамина D. Поэтому в зимний период важно обеспечивать его доставку через питание и диетические добавки.
Нахождение на солнце в больших количествах может иметь серьезные последствия для здоровья. Основные риски включают в себя:
Если вы планируете длительное пребывание на солнце, важно принять меры по защите от солнечных ожогов.
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