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Когда нужно обратиться к врачу, если болит живот: названы опасные симптомы

Почему возникает боль в животе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боли в животе встречаются при целом ряде заболеваний. Характер боли, ее сила и распространение могут быть очень разнообразны и трудно определенными. Потому часто пациент не может точно описать характеристики болевых ощущений.

Об этом рассказали эксперты онлайн-платформы доказательной медицины "Бережи себе" в Telegram.

Почему возникает

По словам экспертов, часто боль в животе не угрожает жизни, однако она может являться признаком серьезных проблем.

Например, при сердечном приступе боль может распространяться на живот и напоминать симптомы изжоги. Боли в правом верхнем квадранте могут являться признаком проблем с печенью или желчным пузырем. А в левом верхнем указывать на проблемы с поджелудочной железой, а также быть возможным признаком гастрита.

У женщин боль внизу живота может указывать на проблемы с маткой, яичниками и т.д. Если говорить об аппендиците, то чаще всего он проявляется болями в правом нижнем квадранте.

В каких случаях обращаться к врачу

Национальная служба здоровья Великобритании советует обратиться к врачу, если:

  • боль в животе возникает внезапно и быстро усиливается;
  • боль или вздутие живота долго не проходит или часто повторяется;
  • вы теряете вес, хотя ничего для этого не делаете;
  • мочеиспускание участилось или наоборот;
  • вы чувствуете боль при мочеиспускании;
  • проблемы с проглатыванием пищи;
  • появились кровяные выделения из вагины или ануса;
  • несколько дней диарея.

Также эксперты назвали случаи, требующие вызова экстренной помощи:

  • боль в животе внезапная и очень сильная;
  • вам больно прикасаться к животу;
  • вы блюете кровью или рвота выглядит как молотый кофе;
  • у вас не получается опорожниться или выпустить газы;
  • тяжело дышать и вы чувствуете боль в груди;
  • у мальчика (или взрослого мужчины) сильная боль в участке мошонки;
  • человек с болями в животе потерял сознание.

Можно ли пить обезболивающее

Гастроэнтеролог Анна Гиленко рассказала, что многие врачи считают нежелательным обезболивание, поскольку это откладывает обращение за медицинской помощью.

В частности, если у человека аппендицит, то убрать симптомы обезболивающим не удастся. Однако убрать сильную и внезапную боль таблеткой - опасно для жизни.

Особенности боли в животе у детей

Врач говорит, что чаще боль в животе у детей до 8 лет локализуется в околопупковом участке, что может изрядно путать родителей.

"Боль в животе у детей может быть симптомом не только проблем с ЖКТ. Иногда рвота, боль в районе пупка и запах ацетона могут быть признаками пневмонии. А вот боли в области сердца у ребенка 5-7 лет могут быть признаком изжоги", - объясняет Гиленко.

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