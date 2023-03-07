Когда нужно обратиться к врачу, если болит живот: названы опасные симптомы

Почему возникает

По словам экспертов, часто боль в животе не угрожает жизни, однако она может являться признаком серьезных проблем.

Например, при сердечном приступе боль может распространяться на живот и напоминать симптомы изжоги. Боли в правом верхнем квадранте могут являться признаком проблем с печенью или желчным пузырем. А в левом верхнем указывать на проблемы с поджелудочной железой, а также быть возможным признаком гастрита.

У женщин боль внизу живота может указывать на проблемы с маткой, яичниками и т.д. Если говорить об аппендиците, то чаще всего он проявляется болями в правом нижнем квадранте.

В каких случаях обращаться к врачу

Национальная служба здоровья Великобритании советует обратиться к врачу, если:

боль в животе возникает внезапно и быстро усиливается;

боль или вздутие живота долго не проходит или часто повторяется;

вы теряете вес, хотя ничего для этого не делаете;

мочеиспускание участилось или наоборот;

вы чувствуете боль при мочеиспускании;

проблемы с проглатыванием пищи;

появились кровяные выделения из вагины или ануса;

несколько дней диарея.

Также эксперты назвали случаи, требующие вызова экстренной помощи:

боль в животе внезапная и очень сильная;

вам больно прикасаться к животу;

вы блюете кровью или рвота выглядит как молотый кофе;

у вас не получается опорожниться или выпустить газы;

тяжело дышать и вы чувствуете боль в груди;

у мальчика (или взрослого мужчины) сильная боль в участке мошонки;

человек с болями в животе потерял сознание.

Можно ли пить обезболивающее

Гастроэнтеролог Анна Гиленко рассказала, что многие врачи считают нежелательным обезболивание, поскольку это откладывает обращение за медицинской помощью.

В частности, если у человека аппендицит, то убрать симптомы обезболивающим не удастся. Однако убрать сильную и внезапную боль таблеткой - опасно для жизни.

Особенности боли в животе у детей

Врач говорит, что чаще боль в животе у детей до 8 лет локализуется в околопупковом участке, что может изрядно путать родителей.

"Боль в животе у детей может быть симптомом не только проблем с ЖКТ. Иногда рвота, боль в районе пупка и запах ацетона могут быть признаками пневмонии. А вот боли в области сердца у ребенка 5-7 лет могут быть признаком изжоги", - объясняет Гиленко.