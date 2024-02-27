Когда нужно есть яйца, чтобы похудеть: вы будете удивлены

Почему яйца важны для рациона

Яйца - один из лучших продуктов-источников белка. Они полезны для здоровья, их можно приготовить разными способами, добавлять в блюда. Еще они сохраняют чувство сытости в течении длительного времени и предотвращают тягу к еде.

Благодаря высокому содержанию белка яйца также могут быть идеальным перекусом для похудения. В среднем одно яйцо содержит около 6 граммов белка.

Когда лучше всего есть яйца

Большинство из привыкли видеть яйца на столе по утрам. Будь-то яйцо вкрутую, омлет, яичница или яйцо-пашот - чаще всего это утренняя трапеза. Но яйца могут иметь еще более положительный эффект в разное время суток.

Согласно американскому исследованию, чтобы похудеть, яйца следует есть особенно вечером. С одной стороны, животные белки, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует употреблять больше вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон.

С другой стороны, организму требуется много энергии для расщепления белка, особенно во время сна. Это стимулирует сжигание жира, и вы теряете лишние килограммы как бы сами собой.

Яйца также помогают лучше спать. Большое количество белка в яйцах гарантирует, что уровень сахара в крови не будет колебаться. Это приводит к более глубокому и спокойному сну.

Сколько можно съесть яиц в неделю

Долгое время считалось, что яйца могут повышать уровень холестерина и из-за этого специалисты рекомендовали их употреблять умеренно. Однако на самом деле уровень холестерина может повышаться, если сочетать яйца с нездоровой пищей.

Поэтому, если вы здоровы, то можете безопасно съедать до шести яиц в неделю. На ужин вы можете приготовить омлет со свежими овощами или фриттату. Также яйца станут отличной заменой в качестве перекуса вместо продуктов, богатых углеводами - хлеб или сладости.