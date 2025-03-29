Забудьте о диетах: просто обедайте в это время - и проживете дольше

Когда надо обедать, чтобы жить дольше?

Зарегистрированный диетолог Лина Бакович утверждает, что ключевым фактором, который вы должны принять во внимание, является ваш собственный распорядок дня.

Она объяснила, что идеальное время зависит от потребностей человека: например, если вы просыпаетесь в 7 утра и едите завтрак в 8 утра, то у вас сигналы голода появятся примерно через четыре-пять часов, примерно с 12 до 13:00.

"Вполне возможно, что ранний обед (вскоре после завтрака) будет способствовать усилению голода позже в течение дня и перед ужином. Это может привести к перекусам нездоровой пищей. Однако обед позже может привести к пропуску ужина, а следовательно, к чувству голода и перекусу, как результат, ближе ко сну", - сказала эксперт.

Если вы хотите избежать переедания, вам следует спланировать, когда вы будете есть и принимать пищу через равные промежутки времени в течение дня.

Планируйте ваш обед через 4-5 часов после завтрака, если вы не можете поесть позже в определенный день, вам следует запланировать здоровый перекус между приемами пищи.

Вместо того, чтобы спешить или есть на ходу, вы должны обязательно сесть и уделить время трапезе.

Это позволит вам лучше переваривать пищу и больше наслаждаться ею.

"Нам нужно снова настроить свои биологические часы - есть, когда наше тело действительно нуждается в еде, а не когда у нас есть время. Однако именно тип пищи, который вы выбираете, и размер порций больше всего влияют на ваше здоровье", - резюмировала эксперт.

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