RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Когда начнет воевать вся Украина?" Олег Сенцов разнес "накачанных мужчин в кофейнях"

Фото: Олег Сенцов рассказал про войну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Режиссер Олег Сенцов, который давно присоединился в ряды ВСУ, сделал заявление о кровавой войне и некоторых украинцах, которые не хотят ее замечать.

Об этом воин написал в новой публикации на Facebook.

Что думает Олег Сенцов

Режиссер объяснил, почему сейчас не дает интервью. По его словам, "правда никому не понравится".

"Мою свой броник от грязи и крови. Нас отвели на короткое восстановление, но скоро снова вперед-вперед. О войне надо врать или молчать, потому что правда никому не понравится. Потому я перестал давать интервью", - написал он.

Сенцов отметил, что невыносимо смотреть на "бородатых мужчин" в кофейнях и понимать, как погибают на фронте люди. Также 

"Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь. Вопрос только, сколько это займет время. Вопрос сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее часть", - резюмировал режиссер и воин.

Сенцов рассказал правду о войне (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Отметим, что 14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Олег Сенцов попал под обстрелы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Сенцов