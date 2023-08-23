Когда во время ДТП можно не вызвать полицию: важные нюансы, которые нужно знать водителям

Водители, попавшие в ДТП, имеют возможность самостоятельно оформить его, не вызывая полиции. Для этого нужно воспользоваться Европротоколом. Это специальный бланк, который заполняется участниками аварии, а затем предоставляется страховщику и является основанием для выплаты возмещения потерпевшим.
О том, что нужно знать водителям о Европротоколе, читайте в материале ниже.
Европротокол является удобным способом оформления незначительной аварии, позволяющей сэкономить время и освободить виновника от админответственности.
Бланк Европротокола выдается автовладельцу бесплатно при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспорта. Если водитель его потерял или уже использовал, новый бланк выдается страховщиком безвозмездно на основании письменного заявления.
Составить Европротокол можно только в случае:
Европротокол может заполняться в бумажном виде или в электронном варианте с использованием системы "Электронный Европротокол".
Европротокол значительно упрощает и ускоряет процедуру оформления ДТП.
Его преимущества:
Также отметим, что в ЕС оформлять ДТП без участия представителей дорожной полиции начали еще в 50-х годах прошлого столетия. Сейчас в большинстве европейских стран попавшим в ДТП водителям достаточно заполнить бланк Европротокола для того, чтобы оформить это событие.
Лицевая сторона бланка Европротокола идентична во всех странах, где он введен, отличается только язык. Так водители разных стран могут быстро сориентироваться, если попадут в ДТП на территории другого государства.
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