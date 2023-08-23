Когда во время ДТП можно не вызвать полицию: важные нюансы, которые нужно знать водителям

Когда во время ДТП можно не вызвать полицию

Европротокол является удобным способом оформления незначительной аварии, позволяющей сэкономить время и освободить виновника от админответственности.

Бланк Европротокола выдается автовладельцу бесплатно при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспорта. Если водитель его потерял или уже использовал, новый бланк выдается страховщиком безвозмездно на основании письменного заявления.

Составить Европротокол можно только в случае:

если в результате происшествия не было травмированных или погибших

повреждения получили не более двух транспортных средств

сумма ущерба не превышает 80 тыс. грн

оба водителя имеют действительный полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности

водители-участники ДТП в трезвом состоянии

достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия

Европротокол может заполняться в бумажном виде или в электронном варианте с использованием системы "Электронный Европротокол".

Какие преимущества составления Европротокола

Европротокол значительно упрощает и ускоряет процедуру оформления ДТП.

Его преимущества:

не нужно информировать и ожидать полицейских

водители могут покинуть место ДТП сразу после составления протокола

водители не несут админответственности по статье 124 КУоАП (т. е. водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается)

возмещение ущерба страховой компанией производится гораздо быстрее

Также отметим, что в ЕС оформлять ДТП без участия представителей дорожной полиции начали еще в 50-х годах прошлого столетия. Сейчас в большинстве европейских стран попавшим в ДТП водителям достаточно заполнить бланк Европротокола для того, чтобы оформить это событие.

Лицевая сторона бланка Европротокола идентична во всех странах, где он введен, отличается только язык. Так водители разных стран могут быстро сориентироваться, если попадут в ДТП на территории другого государства.