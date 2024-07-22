Когда лучше всего тренироваться для более эффективного похудения

Тренироваться можно в любое удобное время, чем не иметь вообще никакого отношения к спорту. В идеале нужно это делать утром и на этого есть ряд причин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Помогают избежать отвлечений

Выполнение упражнений перед началом напряженного рабочего дня может помочь вам избежать многих отвлечений. Тренировки утром до того, как вы ответите на телефонные звонки и начнете встречи, могут помочь интенсивно потренироваться и не беспокоиться, что что-то будет мешать.

Поднимут настроение и придадут положительный тон дню

Физические упражнения - эффективный способ поднять настроение естественным путем. Поэтому утренняя тренировка поможет настроить весь день на позитив.

Упражнения заставляют мозг производить эндорфины, которые являются отличным чувством радости или восторга. Это также может помочь почувствовать себя спокойным и расслабленным.

Поддерживают лучший сон

Тренер Хуанита Франке рассказала, что кортизол - основной гормон стресса, который естественным образом достигает своего пика утром и постепенно снижается в течение дня, когда тело готовится ко сну.

Выполняя упражнения утром, вы можете воспользоваться этим всплеском и работать, когда уровень кортизола самый высокий, а не вечером, когда уровень снижается, чтобы подготовиться ко сну.

Прокладывают путь к здоровому образу жизни

Начиная свой день с интенсивной тренировки, вы формируете правильное настроение.

Люди, регулярно занимающиеся спортом, часто выбирают более здоровую пищу и принимают другие положительные привычки.

Уход за собой

Среди напряженного графика легко отодвинуть уход за собой на второй план. Но, начиная день с бодрящей утренней зарядки, вы ставите свое здоровье на первое место.

Утренные тренировки - это признак того, что забота о себе является приоритетом.

Ускорение метаболизма

Занятия спортом стимулируют обменные процессы в организме. Этот эффект сохраняется в течение 12 часов. А если заниматься вечером, то результат будет только к моменту засыпания, поскольку во сне скорость обменных процессов замедляется.