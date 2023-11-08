Когда лучше всего есть гранаты: плюсы и минусы этого суперфрукта

Что нужно знать о гранате

Гранат обладает различными питательными свойствами. Исследования показывают, что этот фрукт содержит около 19 г углеводов, из которых 4 г приходится на пищевые волокна. Примечательно, что 78% состава фрукта составляет вода.

Он также содержит большое количество витамина К, С и фолиевой кислоты (В9). Кроме того, фрукт также содержит значительное количество витамина Е, присутствующего в этом плоде. Кроме того, в нем есть также рибофлавин, тиамин и пантотеновая кислота.

В чем польза гранатов

Он помогает снизить кровяное давление. Согласно некоторым предварительным исследованиям, гранат также обладает противораковыми и противовоспалительными свойствами. Также гранаты могут помочь при артрите. Гранаты также обладают способностью снижать уровень холестерина.

В какое время лучше всего есть гранат?

По мнению экспертов, лучшее время для употребления граната - утро. Поскольку гранаты очень калорийны, их употребление утром даст вам достаточно энергии. Употреблять гранаты также следует перед обедом.

Каковы побочные эффекты граната?

У некоторых людей экстракт граната может вызвать аллергию. Зуд, отек, насморк и затрудненное дыхание - все это ее признаки.

Чрезмерное употребление корней, стеблей и кожуры граната может быть вредным.