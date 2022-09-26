"Когда наши придут - отдашь": писатель Вакуленко спрятал свои записи перед попаданием в плен

"23 марта 2022 года, Володя, зная, что оккупанты еще придут за ним, закопал свои записи под вишней и сказал отцу: "Когда наши придут, отдашь", - рассказала детали Амелина.

На следующий день 24 марта 2022 года Владимира забрали.

24 сентября 2022 года писательница и отец Владимира откопали под вишневым деревом записи Володи. На фото это пакет в руке.

Владимир Вакуленко спрятал от рашистов записи (фото: facebook.com/amelina.victoria)

Владимир Вакуленко - украинский общественный и литературный деятель, контрлитератор, прозаик, поэт, переводчик, автор 13 книг. Его выкрали россияне 24 марта и сейчас он находится в плену.

Друзья и родные публикуют сообщения с гештегом #SaveVakulenko и просят неравнодушных распространить информацию о нем.