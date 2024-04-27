Когда и как пить кофе, чтобы получить максимум пользы: советы нутрициолога

Противоречия относительно полезности и вредности кофе уже не одно десятилетие идут среди ученых, но большинство людей не готовы отказаться от этого напитка. Однако, если соблюдать определенные правила, то от кофе можно получить только полезные эффекты.
О том, когда и как пить кофе, чтобы извлечь максимум пользы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
"Кофеин оказывает нейро- и гепатопротекторное действие (мозг, печень), если потребление не избыточно. Улучшает концентрацию и способность запоминать", - говорит нутрициолог.
Кофеин блокирует аденозин и направляет нашу систему на более энергичный путь. Кофе не увеличивает энергию - заимствует, изменяя время высвобождения аденозина, который потом заставляет нас чувствовать себя уставшими.
"Кофеин - это растительный алкалоид (горечь). Он - не просто стимулятор, это бустер, управляющий поведением. Стимулирует высвобождение дофамина в области мозга, связанной с ясностью мысли. Повышает ацетилхолин, улучшает способность мыслить, адаптироваться к умственным и физическим переменам. Действует как антагонист аденозина, компенсирующего сонливость в первой половине дня", - говорит Голобородько.
Нутрициолог советует соблюдать несколько правил при потреблении кофе, тогда получите максимум пользы без вреда для сна.
Правила потребления кофе:
"Кого кофе слишком возбуждает, для компенсации потребляйте равное количество воды или лучше электролитного напитка. Также избегайте напитка натощак - он отдаст все предпочтения, но и все минусы усталости тоже", - говорит Голобородько.
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