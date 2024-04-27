Когда и как пить кофе, чтобы получить максимум пользы: советы нутрициолога

Что нужно знать о кофе

"Кофеин оказывает нейро- и гепатопротекторное действие (мозг, печень), если потребление не избыточно. Улучшает концентрацию и способность запоминать", - говорит нутрициолог.

Кофеин блокирует аденозин и направляет нашу систему на более энергичный путь. Кофе не увеличивает энергию - заимствует, изменяя время высвобождения аденозина, который потом заставляет нас чувствовать себя уставшими.

"Кофеин - это растительный алкалоид (горечь). Он - не просто стимулятор, это бустер, управляющий поведением. Стимулирует высвобождение дофамина в области мозга, связанной с ясностью мысли. Повышает ацетилхолин, улучшает способность мыслить, адаптироваться к умственным и физическим переменам. Действует как антагонист аденозина, компенсирующего сонливость в первой половине дня", - говорит Голобородько.

Когда и как пить кофе

Нутрициолог советует соблюдать несколько правил при потреблении кофе, тогда получите максимум пользы без вреда для сна.

Правила потребления кофе:

избегайте кофеина первые 90-120 минут после пробуждения

делайте паузы, иногда 2-5 дней без кофе

адекватная доза - 1-3 мг/кг массы тела обеспечит все преимущества кофе без нервозности. Если вы 80 кг - 160-200 мг ваша доза. Это 1,5 чашки фильтра или 1-2 эспрессо

не пейте кофе менее чем за 8-10 часов до сна, это время метаболизма кофеина внутри

"Кого кофе слишком возбуждает, для компенсации потребляйте равное количество воды или лучше электролитного напитка. Также избегайте напитка натощак - он отдаст все предпочтения, но и все минусы усталости тоже", - говорит Голобородько.