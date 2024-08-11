"Когда х*рово". Ефросинина показалась с новой прической и намекнула на личные проблемы (фото)

Так, Ефросинина вышла в stories и сообщила, что сменила имидж. А решилась она на это из-за того, что ей "х*рово".

Обычно, говорит ведущая, советуют идти в спортзал, однако она решились начать с прически.

"Говорят, что, когда х*рово, надо идти в зал. Я пошла, сменила прическу. Но, чувствую, в зал все равно придется", - поделилась Мария.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда дала понять, что у нее есть личные проблемы. Однако подробностей она не раскрыла и не уточнила, что именно ее беспокоит.

Вероятно, Маша тяжело переживает разлуку с мужем, военнослужащим Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает родину на фронте.