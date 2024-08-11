RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Когда х*рово". Ефросинина показалась с новой прической и намекнула на личные проблемы (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая Маша Ефросинина показалась с новой прической и заговорила о проблемах в жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Ефросинина вышла в stories и сообщила, что сменила имидж. А решилась она на это из-за того, что ей "х*рово".

Обычно, говорит ведущая, советуют идти в спортзал, однако она решились начать с прически.

"Говорят, что, когда х*рово, надо идти в зал. Я пошла, сменила прическу. Но, чувствую, в зал все равно придется", - поделилась Мария.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда дала понять, что у нее есть личные проблемы. Однако подробностей она не раскрыла и не уточнила, что именно ее беспокоит.

Вероятно, Маша тяжело переживает разлуку с мужем, военнослужащим Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает родину на фронте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Маша ЕфросининаЗвезды шоу-бизнеса