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"Когда х*рово". Ефросинина показалась с новой прической и намекнула на личные проблемы (фото)

Воскресенье 11 августа 2024 12:30
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"Когда х*рово". Ефросинина показалась с новой прической и намекнула на личные проблемы (фото) Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская ведущая Маша Ефросинина показалась с новой прической и заговорила о проблемах в жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Ефросинина вышла в stories и сообщила, что сменила имидж. А решилась она на это из-за того, что ей "х*рово".

Обычно, говорит ведущая, советуют идти в спортзал, однако она решились начать с прически.

"Говорят, что, когда х*рово, надо идти в зал. Я пошла, сменила прическу. Но, чувствую, в зал все равно придется", - поделилась Мария.

&quot;Когда х*рово&quot;. Ефросинина показалась с новой прической и намекнула на личные проблемы (фото)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Звезда дала понять, что у нее есть личные проблемы. Однако подробностей она не раскрыла и не уточнила, что именно ее беспокоит.

Вероятно, Маша тяжело переживает разлуку с мужем, военнослужащим Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает родину на фронте.

Недавно Ефросинина назвала любимые места в Киеве.

Также она вдруг вспомнила языковой скандал, в который попала в начале войны.

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