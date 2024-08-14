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"Когда дочь оперировали, ракета убила ее дедушку": история жертвы удара по "Охматдету" в музее "Голоса Мирных" Фонда Ахметова

Фото: история жертвы удара по "Охматдету" в музее "Голоса Мирных" Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

"Я не хочу, чтобы он был просто цифрой". Эти слова Елена сказала после трагедии в "Охматдете". Там Россия убила двух человек: врач-нефролог и отца Елены. В момент ракетного обстрела на операционном столе была ее шестилетняя дочь, а дедушка девочки Владимир ждал новости рядом с больницей… Своей историей семья поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Во время первого взрыва Елена находилась в больничном коридоре – за стеной ее дочь уже ввели в наркоз. Вскоре раздался второй, еще более мощный взрыв.

"Я помню, как выбежал хирург. Тот, которому попало в спину. Он оперировал тогда пятимесячного ребенка. Потом анестезиолог вынес на руках мою дочь, она спала", - рассказывает Елена Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея" Голоса Мирных».

Сразу после ракетного удара мобильная связь на территории больницы не работала и Елена не знала, что с отцом. Но чувствовала, что что-то случилось.

"Ноги повели меня в один из корпусов. И я его нашла там... Не поверила, что это он: множественные ранения, ампутация... Я к скорой, говорю: "Спасите, это мой отец, я все отдам". что видела его, но помочь не может - и отводит меня в сторону", - вспоминает самый ужасный момент Елена.

О трагедии этой семьи узнал весь мир – немецкий дизайнер Франк Вильде сделал селфи с фотографией девочки и ее дедушки Владимира и выложил его в соцсети, чтобы привлечь внимание к очередному преступлению России в Украине.

Историю Елены и ее семьи из первых уст вы найдете здесь.

История вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Ринат Ахметов