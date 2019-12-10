На колінах буду повзати: нові деталі про покинуту дитину під Херсоном

Шестимісячне немовля в колясці посеред вулиці виявили випадкові перехожі в Голій Пристані Херсонської області. Дівчинка голосно кричала і люди викликали поліцію і швидку допомогу. Дівчинку доставили в лікарню, де у неї було діагностовано невелике переохолодження. А ось поліції довелося розшукати горе-мати дитини, яка до того часу не стояла на ногах, так як була зовсім п'яна.

Як повідомляє видання "Сьогодні", дитину на вулиці і залишила не мати, а батько. Жінка розповіла, що в той день вони з чоловіком відзначали день зарплати, випили, а потім чоловік посварився з приятелем, взяв доньку і пішов прогулятися.

Коли 34-річна Ірина схаменулася і вискочила за ними на вулиці, то не виявила ні коляски, ні дитини, ні чоловіка.

"Я не думала, що він так візьме і вчинить. Взяти дитину і залишити в колясці. Він навіть не пам'ятає, як він взяв та й залишив її", - розповіла Ірина.

Проте співробітники правоохоронних органів говорять, що, коли вони розшукали маму, вона не дуже переживала про те, де її маленька Оленка. Жінка була абсолютно п'яна і розшукати її вдалося майже через добу після того, як дитину доставили в лікарню. Сама вона не зверталася в поліцію.

Дівчинку на даний момент вже забрали соцслужби і стоїть питання про позбавлення Ірини батьківських прав.

"Це погано. Я не хочу цього. Я буду виправлятися, на колінах повзати, але дитину я не віддам", - каже Ірина.

Варто відзначити, що у жінки є ще двоє дітей – два хлопчики, які живуть зі своїм батьком.