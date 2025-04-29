В колье за 200 тысяч долларов: Анна Тринчер снялась в соблазнительной фотосессии

Украинская певица Анна Тринчер поразила результатами новой фотосессии. Она появилась в страстном образе первой женщины Евы, прикрыв тело лишь жакетом и символическим яблоком.
Провокационный, но эстетичный "лук" вызвал феерию среди пользователей. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Тринчер.
Она опубликовала серию фотографий, для которых выбрала библейский сюжет об искушении яблоком из райского сада.
"Будешь яблочко?" - подписала кадры звезда.
Дополнила звезда "лук" колье от бренда Bvlgari в виде змейки.
"Хотите увидеть, как выглядят почти 200 тысяч долларов на моей шее?" - заинтриговала она новым фотосетом.
Анна Тринчер раскрыла стоимость колье (скриншот)
Итальянский бренд Bvlgari известен роскошными ювелирными украшениями. Одной из популярных является коллекция Serpenti, которая воплощает элегантность и силу. Именно к ней относится змеиное колье.
Пользователи засыпали звезду комплиментами. Многим понравился смелый и одновременно элегантный образ артистки.
Напомним, Анна Тринчер - украинская актриса и певица. Участвовала в "Детском Евровидении" 2015 года и втором сезоне "Голос. Дети". Наибольшую славу получила благодаря съемкам в сериале "Школа". Сегодня Анна известна как успешная певица, треки которой разрывают хит-парады. Среди последних популярных песен в сети - "Зірочка палай" и "Треш".
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