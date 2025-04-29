В колье за 200 тысяч долларов: Анна Тринчер снялась в соблазнительной фотосессии

Она опубликовала серию фотографий, для которых выбрала библейский сюжет об искушении яблоком из райского сада.

"Будешь яблочко?" - подписала кадры звезда.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Дополнила звезда "лук" колье от бренда Bvlgari в виде змейки.

"Хотите увидеть, как выглядят почти 200 тысяч долларов на моей шее?" - заинтриговала она новым фотосетом.

Анна Тринчер раскрыла стоимость колье (скриншот)

Итальянский бренд Bvlgari известен роскошными ювелирными украшениями. Одной из популярных является коллекция Serpenti, которая воплощает элегантность и силу. Именно к ней относится змеиное колье.

Анна Тринчер в колье Bvlgari (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Как отреагировали в сети

Пользователи засыпали звезду комплиментами. Многим понравился смелый и одновременно элегантный образ артистки.

"Адам бы не выстоял. И я - тоже не очень".

"Королева".

"Оооо, вау!".

"Как это красиво, одновременно горячо, но и не вульгарно".

"Очень эстетично, роскошно. Сексуально и с интригой".

"Невероятно красивая".

"Ну богиня. Очень красивая!"

Тринчер в соблазнительном образе (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Напомним, Анна Тринчер - украинская актриса и певица. Участвовала в "Детском Евровидении" 2015 года и втором сезоне "Голос. Дети". Наибольшую славу получила благодаря съемкам в сериале "Школа". Сегодня Анна известна как успешная певица, треки которой разрывают хит-парады. Среди последних популярных песен в сети - "Зірочка палай" и "Треш".