"Ковбасити" буде до кінця року: імунолог дав новий прогноз про розвиток COVID-19 в Україні

Лікар пояснив, чому пандемія коронавірусу в Україні піде на спад (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Коронавірус в Україні піде на спад вже влітку, і жителі країни отримають колективний імунітет. Однак восени ще можливі спалахи захворювання.

Як зазначив імунолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України Борис Донський в інтерв'ю для "Українських новин", Україна отримає імунітет самим середньовічним способом.

"До літа ми будемо мати вже колективний імунітет, на жаль, ми його одержимо у дурний середньовічний спосіб — всі ми перехворіємо. Ну всі, чи не всі, однак 2/3 буде досить, тобто ми будемо мати повноцінну летальність від цієї хвороби. Швидше за все, влітку захворюваність піде на спад, а восени — або взагалі вже не буде нового спалаху, або будуть лише невеликі регіональні спалахи. У світі буде це "ковбасити" ще до кінця року", - вважає лікар.

Він додав, що колективний імунітет замінить вакцинацію, але це дасться "великою кров'ю" і втратами.

"Як у всіх інфекційних захворюваннях – коли перехворіє близько 80% популяції, то просто хворіти вже буде нікому", - пояснив Борис Донський.

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