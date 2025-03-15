KOLA устроила скандал прямо на сцене. Появилось видео с извинениями

Скандал на концерте KOLA: что известно

Несколько дней пользователи сети обсуждали событие на концерте KOLA во "Дворце спорта". В соцсетях стали вирусными видео, где артистка ругает звукорежиссеров, возмущаясь качеством звука. Перед дуэтом с Parfeniuk она прервала выступление и прямо со сцены выразила свое недовольство.

"Все стало хуже в 58 раз. Пока вы не сделаете звук, я не буду выступать. Решайте сейчас же. Я не могу петь, это ад. Я петь не буду в таких условиях, я не лох! Я сказала: я не буду петь в таких условиях", - громко заявила певица.

KOLA записала видео с извинениями

После оживленных обсуждений в сети KOLA решила публично извиниться перед своей командой за грубость. Она записала видеоролик, в котором признала свою ошибку и объяснила, что действовала на эмоциях, ведь стремилась дать фанам идеальное звучание.

"Нужно брать ответственность за свои поступки. Видео адресовано моей команде звукорежиссеров, к которым я обратилась в очень грубой форме, и за это я хочу попросить у них прощения. На тот момент я не слышала музыку в своих in-ear и думала, что не могу стопроцентно отдать зрителям то, чего они заслуживают. К сожалению, эмоции взяли надо мной верх. Это мой опыт, я его принимаю. Я такая, какая есть, и думаю, что именно за это вы меня и полюбили", - сказала KOLA.

Аудитория артистки отреагировала положительно на извинения и поблагодарила за искренность. В частности поддержку выразила актриса Наталья Денисенко, которая отметила, что KOLA искренний и светлый человек.

"Боже, ты такая невероятная! Все знают, какая ты искренняя и светлая. Понятно, что это было "о справедливости и профессионализме". - написала она.

Поддержали в комментариях звезду также Ольга Сумская, Маша Ефросинина и Марта Адамчук.

"Это очень тяжелый труд - доносить эмоции, песни и голос! Держать это все в балансе на такую большую аудиторию. Тяжелый труд для всех - для команды, для звукорежиссеров, для певца. Вы - невероятные профессионалы и в первую очередь ЛЮДИ, которые делали все для того, чтобы был крутой концерт! Низкий поклон и уважение каждому из вас", - отметила Марта.

"Мне кажется, что те, кто были на концерте видели полную ситуацию. Слышали сколько раз вы просили исправить ситуацию, вернуть как было и видели, что вы чуть не заплакали от этой ситуации. Несмотря на все это - концерт был мощный", - отметила одна из пользовательниц.

Напомним, ранее KOLA поделилась, имеет ли планы стать мамой. Артистка рассказала, какие приоритеты имеет в жизни и когда решится на пополнение в семье. Как известно, звезда еще два года назад вышла замуж за мужчину по имени Вячеслав, который живет в Израиле.

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