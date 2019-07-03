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У Коктебелі люди купаються в морі з нечистотами: шокуюче відео

STYLERЖиття    03.07.2019 - 22:03
У Коктебелі люди купаються в морі з нечистотами: шокуюче відео
У Криму на пляжі з дітьми прорвало трубу з нечистотами (фото: колаж РБК-Україна)

У Криму діти купалися в морі з фекаліями

В окупованому Криму на пляжі потік фекалій стікав прямо в море, в якому купалися люди. Відповідне відео опублікував блогер Олександр Гірничий на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, як з піску потік нечистот витікає в море. При цьому дорослі забирають дітей і залишають місце інциденту.

У Криму на пляжі з дітьми прорвало трубу з нечистотами (відео: facebook.com/Александр Гірський)

Блогер зазначив, що громадськість і "влада" Коктебелю не реагують на ситуацію. При цьому керівництво міста повинно було закрити пляж і перевірити труби, оскільки екологічна катастрофа може призвести до масових отруєнь дорослих і дітей.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео:

  • Повідомте МНС. Якщо це так - все загине. Може прорвало чийсь резервуар;
  • Жесть... пропоную акцію, злови того, хто зливає в море каналізацію і мокни його головою в цю ж саму каналізацію.

У Коктебелі люди купаються в морі з нечистотами: шокуюче відео

Скріншот з Facebook

  • Унікальна природа, краса незвичайна, але аромат у всьому селищі перекреслює відпочинок.
  • Два дні був у Коктебелі, реально відчувається запах фекалій на набережній.

У Коктебелі люди купаються в морі з нечистотами: шокуюче відео

Скріншот з Facebook

  • В Севастополі ще гірше. У вас холери немає поки і чуми. На пляжі "Омега" висіяли холеру, "Кришталевий" закривали через ентерокока: після руйнування очисних і пропажі грошей на їх ремонт місто російської слави захлинулося у власних нечистотах.

У Коктебелі люди купаються в морі з нечистотами: шокуюче відео

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, в мережі з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.

Раніше повідомлялося про те, що екологи розповіли, що відбувається з кримськими курортами і чому там небезпечно відпочивати.

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