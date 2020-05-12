Для кого в Україні тест на коронавірус буде платним: у МОЗ дали відповідь

Тест на коронавірус може бути платним в Україні (колаж РБК-Україна)

Глава МОЗ розповів, коли українцям доведеться платити за тест на коронавірус

Тести на коронавірус не є безкоштовними для всіх в Україні. Якщо у людини немає симптомів інфекції і вона просто хоче зробити ПЛР-тест, за це доведеться заплатити. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 12 травня.

"Якщо у людини немає симптомів коронавірусу, крім того вона не є контактною особою з хворим, а проведення тесту є виключно бажанням, то у нас це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування", — сказав глава МОЗ.

Степанов повідомив, що є категорії людей, які обов'язково повинні зробити тест на COVID-19. До них відносяться:

Люди з симптомами коронавірусної хвороби і контактні з ними.

хворі на пневмонію, незалежно від перебігу хвороби і симптомів.

працівники Нацполіції і Національної гвардії, які мають великий ризик зараження.

До речі, медичні працівники обов'язково тестуються раз в п'ять днів.

За минулу добу МОЗ зафіксував 375 нових заражень і 17 летальних випадків COVID-19 у країні. Всього кількість інфікованих досягла 16023 хворих, померли 425 українців, вилікувались 3373 пацієнта.

За минулий день найбільшу кількість інфікованих виявлено в Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та Києві.

Як ми раніше писали, в Україні уряд збирається продовжити карантин після 22 травня.