У кого найбільша можливість підхопити нові штами COVID-19: відомо, хто в зоні ризику

За словами професора прикладної вірусології Тартуського університету в Естонії Андреса Мерітса, нові варіанти COVID-19 частіше з'являються саме серед нещепленого населення.

Важливо, що нові мутації вірусу відбуваються в основному серед таких людей:

які не перехворіли на COVID-19;

які не вакциновані від коронавірусу.

Вірусолог додав, що завдяки здатності поширюватися, Дельта-штам знайде майже всіх людей, які мають навіть мінімальні соціальні контакти.

Окрім того, наявні вакцини також ефективні проти нього, вони допоможуть полегшити перебіг недуги у разі хвороби.

Чому вакциновані хворіють на коронавірус

Фахівець каже, що вакциновані люди також хворіють. Зокрема, це можна пояснити тим, що у них не виробився сильний імунітет, або через те, що вірусна доза виявилася занадто велика.

Новий штам коронавірусу "Мю" може бути стійким до вакцин, вірусолог каже, що це не суперник Дельта-штаму.

"Якщо їх порівняти, то Дельта-штам як заєць проти черепахи. Штам Мю був поширений в червні в США, тоді приблизно 5% випадків захворювання були викликані ним. Зараз ця мутація вірусу практично зовсім зникла, він виявився повністю вибитий штамом Дельта, на частку якого припадає десь 99% випадків", – пояснив вірусолог.





