Кава призводить до зайвої ваги: дієтолог розповіла, чому так відбувається

Надлишок кофеїну знижує активність основного гормону щитовидної залози – трийодтироніну. Це є однією з причин, чому деякі люди набирають вагу і не можуть схуднути.

При цьому порушити роботу щитовидної залози можуть лише кілька чашок кави або ж одна банка Red Bull або 0.5 л коли. Але це може статися, якщо у вас слабка щитовидна залоза. Про це розповіла дієтолог Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Facebook.

Також кофеїн є проблематичним ще в одній гормональній ланці. Особливо варто звернути увагу дівчатам, схильних до синдрому домінування естрогенів. Кофеїн збільшує перетворення тестостерону в естроген в печінці.

За словами медиків з Thierry Hertoghe, дві кашки кави в день збільшують в організмі естрадіол на 60%. При цьому це все індивідуально, і залежить від вихідного гормонального фону, швидкості метаболізму, ваги, запасу ферментів печінки для кофеїну, стану печінки, генетики.

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