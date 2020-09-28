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Кава призводить до зайвої ваги: дієтолог розповіла, чому так відбувається

Понеділок 28 вересня 2020 07:01
Кава призводить до зайвої ваги: дієтолог розповіла, чому так відбувається
Кави (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Популярний напій не такий нешкідливий, як деякі думали

Надлишок кофеїну знижує активність основного гормону щитовидної залози – трийодтироніну. Це є однією з причин, чому деякі люди набирають вагу і не можуть схуднути.

При цьому порушити роботу щитовидної залози можуть лише кілька чашок кави або ж одна банка Red Bull або 0.5 л коли. Але це може статися, якщо у вас слабка щитовидна залоза. Про це розповіла дієтолог Тіана Фіалкова на своїй сторінці в Facebook.

Також кофеїн є проблематичним ще в одній гормональній ланці. Особливо варто звернути увагу дівчатам, схильних до синдрому домінування естрогенів. Кофеїн збільшує перетворення тестостерону в естроген в печінці.

За словами медиків з Thierry Hertoghe, дві кашки кави в день збільшують в організмі естрадіол на 60%. При цьому це все індивідуально, і залежить від вихідного гормонального фону, швидкості метаболізму, ваги, запасу ферментів печінки для кофеїну, стану печінки, генетики.

Нагадаємо, вчені розкрили цілющі властивості чайного гриба. Попри те, що чайний гриб був дуже популярний у попередніх поколінь, мода на нього знову почала повертатися.

Раніше фахівці склали список найкорисніших алкогольних напоїв. З'ясувалося, що крім червоного вина, у цей список потрапило темне пиво і популярний коктейль "Кривава Мері".

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