Кава допомагає лікувати захворювання: вчені назвали ще одну властивість цього напою

Кава допомагає від стресу

Міжнародне дослідження вчених з португальського університету та університету Бонна показало, що кофеїн здатний блокувати особливий рецептор і таким чином знизити симптоми стресу. Такі ж результати показали довгострокові дослідження про каву Гарвардського університету. Жінки, які випивають не менше чотирьох чашок кави в день, страждають від депресій на 20% рідше, ніж ті, хто п'є каву нерегулярно.

Захворювання головного мозку

Як стверджують дослідники з Університету Балтімора, регулярне вживання напоїв з кофеїном покращує довготривалу пам'ять і забезпечує профілактику захворювань мозку. Для ефективного впливу людині необхідно випивати не менше трьох чашок кави в день. Особливо ефективний кофеїн для тих, у кого є ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера, оскільки кава знижує відкладення білка в головному мозку.

Рятує від хвороби Паркінсона

Вчені дослідницького інституту в Монреалі стверджують, що кофеїн не підсилює тремор, а навпаки – допомагає його зняти.

Допомагає від захворювань серця

Кофеїн здатний знизити ризик серцевих нападів і інсультів в кілька разів тим людям, які щодня випивають від трьох до п'яти чашок кави в день. Завдяки антиоксидантним і протизапальним якостям, кофеїн позитивно впливає на показники артеріального тиску.