Кобі Брайант розбився з дочкою: нові деталі трагедії з легендою баскетболу

Кобі Брайант загинув в результаті падіння вертольота. Разом з легендарним баскетболістом розбилися його 13-річна донька Джианна Марія, та ще семеро людей. З'явилися нові подробиці, а також фото та відео з місця трагедії в Калабасасі недалеко від Лос-Анджелеса.

За попередньою інформацією, загиблі вранці 26 січня летіли в баскетбольну академію на тренування, а вертоліт належав 41-річному спортсмену з Лос-Анджелес Лейкерс.

Місце загибелі Кобі Брайанта (фото: соцмережі)

Вертоліт Sikorsky S-76 вилетів з округу Оріндж в Каліфорнії в напрямку міста Таузанд-Окс. Перед тим, як розбитися, він протягом 15 хвилин зробив десять кіл над містом Глендейл (в 30 кілометрах від Лос-Анджелеса), а потім врізався в пагорб в Калабасасі.

Варто відзначити, що спортсмен регулярно користувався цим видом транспорту, щоб дістатися до стадіону Лос-Анджелес Лейкерс.

Місце загибелі Кобі Брайанта (відео: twitter.com/Darcifreaky)

У Брайанта залишилися дружина Ванесса Лейн і дочки Бьянка Белла, Наталія Даймэнт і однорічна Капрі. 13-річна Джианна Марія-Оноре загинула разом з батьком.

41-лений Кобі Брайант є одним з найтитулованіших спортсменів в історії. П'ять разів він ставав чемпіоном NBA з Лос-Анджелес Лейкерс, двічі вигравав олімпійське золото. Його визнавали "найціннішим гравцем NBA" в 2009 і 2010 роках.

За свою кар'єру Кобі набрав 33643 очки, зайнявши четверте місце в списку найрезультативніших гравців в історії.

Кобі Брайант з дочкою Джианною Марією (фото: соцмережі)