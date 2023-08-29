Кнопка светилась. Украинец заказал Xbox на OLX, но получил шокирующий "презент" (видео)

В Одессе мужчина заказал на платформе объявлений OLX приставку Xbox с наложенным платежом. Однако на почте он получил камни и монтажную пену в коробке.
Видео с "заказом" появилось в местном Telegram-канале.
На почте мужчина перед оплатой решил проверить приставку Xbox.
Он вставил в сеть и проверил, светится ли кнопка включения приставки.
Однако когда мужчина приехал домой, то оказалось, что кнопка на устройстве это единственное, что работает в приставке. К тому же, внутри он обнаружил камни и монтажную пену.
Фишинг
Эта схема считается самым старым видом мошенничества в интернете. Его цель - получение логина и пароля пользователя с целью дальнейшего использования его личных данных - платежных.
Примеры фишинга в интернете:
Мошенничество с кредитными картами
Такое может произойти с каждым, кто сообщил третьим лицам свои платежные данные (номер карты, срок действия и CVV-код) или потерял банковскую карту и не заблокировал ее. В таком случае злоумышленник может пользоваться деньгами другого и даже взять на него кредит.
Фиктивные интернет-магазины
Фиктивные интернет-магазины от реально существующих распознать до прямого контакта не получится. У них есть почти все, но самое главное - привлекательные цены.
Схема такова - мошенник связывается с пользователем от имени представителя магазина и просит перевести часть или всю сумму оплаты за желаемый товар. После получения денег мошенник оставит жертву без товара.
Важно, что на почте при получении товара необходимо обязательно осматривать его в отделении. Также свои персональные данные и документы нельзя разглашать посторонним и не следует размещать в публичном поле.
До этого работники отделения должны проверить документы получателя. Если вы сталкиваетесь с нарушениями, сообщите об этом на горячую линию почты.
Контакты человека-мошенника или ссылку на поддельный сайт, страницу в соц. сетях или фейковое мобильное приложение, нужно передать в Киберполицию по ссылке.
Если случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам - немедленно звоните на горячую линию банка по телефону, указанному на обороте карты.
Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках в Telegram.
Также мы писали, что мошенница обманула 500 семей украинских защитников.