Клоун Арт из фильма "Ужасающий": как выглядит в реальной жизни актер

Биография Дэвида Ховарда Торнтона

Торнтон родился в Хантсвилле, штат Алабама. Именно в этом городе, будучи ребенком, он впервые ступил на сцену, приняв участие в постановке местного театра "Fantasy Playhouse Children's Theater".

После окончания средней школы Гриссо в Хантсвилле, он получил степень бакалавра в гуманитарном колледже университета Монтевалло, который расположен в центральной части Алабамы.

Торнтон стал голосом многих персонажей в кино, аниме, телевидении и видеоиграх.

С 2016 по 2017 год появлялся в роли Джокера в фанатском веб-сериале "Найтвинг: Эскалация", а позже сыграл в "Готэме". Оба проекта основаны на комиксах DC.

В 2016-м актер впервые сыграл клоуна Арта в культовом фильме "Ужасающий", за что получил номинацию на премию Fangoria Chainsaw Awards как "лучшая мужская роль второго плана".

Клоун Арт (фото: Кинориум)

Это стало началом его участия во франшизе. В 2022 году Торнтон снова получил роль во второй части фильма, который стал хитом проката, заработав более 15 миллионов долларов при бюджете 250 тысяч.

В 2023-м он снова перевоплотился в Арта в сериале "Ничегошеньки" на платформе Peacock, а в 2024-м вышел третий фильм франшизы "Ужасный", где Торнтон повторил свою знаковую роль.

Клоун Арт (фото: Кинориум)

В реальной жизни Дэвид совсем не такой, как его персонаж. Он продолжает развиваться как актер, участвуя в новых проектах, но Арт остается его визитной карточкой.

Дэвид Говард Торнтон (фото: instagram.com/davidhowardthornton)

Несмотря на пугающий образ на экране, в повседневной жизни знаменитость демонстрирует доброжелательную и спокойную личность.

Дэвид Говард Торнтон (фото: Википедия)