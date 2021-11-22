Клопотенко дав рецепт печених яблук, додавши туди несподіваний інгредієнт: готувати просто!
Печені яблука - це улюблені ласощі багатьох українців. Євген Клопотенко пропонує приготувати їх з соусом з каркаде, додавши аніс. Спробуйте, це легко!
Рецепт кулінар опублікував на своєму сайті.
"Я зробив незвичайні запечені яблука з чаєм каркаде, анісом, м'ятою і апельсином. Спробуйте і ви приготувати. До того ж, як відзначають дієтологи, яблука – корисний продукт харчування. У складі є вітаміни А, С, В1, В2, а також магній, залізо і йод. За змістом останнього яблука поступаються лише морепродуктам", - написав про рецепт кухар.
Вибирайте солодкі сорти яблук. Якщо ж таких у вас немає - можете підсолодити їх цукром, медом або сиропом.
Інгредієнт
Покроковий рецепт приготування
Насамперед включіть духовку на 180 градусів. Потім візьміть каструлю і помістіть в неї 30 г каркаде, 2 зірки анісу, ½ ч.л. меленого мускатного горіха, 2 гілочки м'яти, 4 бутони гвоздики, 60 г цукру і половину апельсина, порізаного часточками.
Залийте 400 г окропу і варіть на слабкому вогні 30-40 хвилин, а після процідіть відвар через сито.
Викладіть 2 яблука в невелику ємність для запікання і полийте сиропом. Запікайте яблука 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо ви хочете більш м'які яблука, збільште час запікання ще на 15 хвилин. Коли яблука приготуються, дістаньте їх з форми і перекладіть на тарілку, а форму з сиропом залиште упарюватися в духовці ще 30 хвилин, щоб він набув тягучої консистенції. Після полийте їм яблука.
Печені яблука з каркаде від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com)
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