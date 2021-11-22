ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Клопотенко дав рецепт печених яблук, додавши туди несподіваний інгредієнт: готувати просто!

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 10:13
Клопотенко дав рецепт печених яблук, додавши туди несподіваний інгредієнт: готувати просто! Фото: Клопотенко поділився рецептом яблук в духовці (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Печені яблука - це улюблені ласощі багатьох українців. Євген Клопотенко пропонує приготувати їх з соусом з каркаде, додавши аніс. Спробуйте, це легко!

Рецепт кулінар опублікував на своєму сайті.

"Я зробив незвичайні запечені яблука з чаєм каркаде, анісом, м'ятою і апельсином. Спробуйте і ви приготувати. До того ж, як відзначають дієтологи, яблука – корисний продукт харчування. У складі є вітаміни А, С, В1, В2, а також магній, залізо і йод. За змістом останнього яблука поступаються лише морепродуктам", - написав про рецепт кухар.

Вибирайте солодкі сорти яблук. Якщо ж таких у вас немає - можете підсолодити їх цукром, медом або сиропом.

Інгредієнт

Покроковий рецепт приготування

Насамперед включіть духовку на 180 градусів. Потім візьміть каструлю і помістіть в неї 30 г каркаде, 2 зірки анісу, ½ ч.л. меленого мускатного горіха, 2 гілочки м'яти, 4 бутони гвоздики, 60 г цукру і половину апельсина, порізаного часточками.

Залийте 400 г окропу і варіть на слабкому вогні 30-40 хвилин, а після процідіть відвар через сито.

Викладіть 2 яблука в невелику ємність для запікання і полийте сиропом. Запікайте яблука 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо ви хочете більш м'які яблука, збільште час запікання ще на 15 хвилин. Коли яблука приготуються, дістаньте їх з форми і перекладіть на тарілку, а форму з сиропом залиште упарюватися в духовці ще 30 хвилин, щоб він набув тягучої консистенції. Після полийте їм яблука.

Клопотенко дав рецепт печених яблук, додавши туди несподіваний інгредієнт: готувати просто!Печені яблука з каркаде від Євгена Клопотенка (фото: klopotenko.com)

Нагадаємо, що Клопотенко дав рецепт печива, яке пробудить в вас прекрасне почуття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Свято 22 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 22 листопада: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела