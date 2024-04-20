Клещи, тепло и испорченная еда. Что угрожает собаке в теплый период года и как защитить любимца

Что угрожает собакам весной

По словам эксперта, весна и лето традиционно связаны с опасностью инфекционных заболеваний, а также с активностью клещей, которые просыпаются в Украине ориентировочно с марта по ноябрь.

Следует помнить, что клещи становятся активными при температуре выше 5 градусов по Цельсию, а "засыпают" - во время холодов.

Эти паразиты представляют угрозу не только для домашних животных, но иногда и для людей, ведь являются переносчиками многих опасных заболеваний: бабезиоза, эрлихиоза, анаплазмоза, боррелиоза (болезни Лайма) и т.д.

Как защитить животное от клещей

Для защиты от эктопаразитов домашних питомцев в указанный период нужно регулярно обрабатывать антипаразитарными препаратами.

"Специальные противопаразитарные препараты существуют в разных формах (таблетках, пипетках, ошейниках, аэрозолях), имеют разный способ введения их в организм животного и разный срок эффективного действия", - объясняет Екатерина Балюк.

По ее словам, всем владельцам собак следует посоветоваться со своим ветеринарным врачом и подобрать вместе с ним лекарственную форму и частоту использования противопаразитарного препарата - чтобы это подходило конкретному животному.

Важно также проводить обработку против клещей регулярно, строго соблюдая индивидуальную инструкцию для выбранного препарата и в течение всего сезона активности эктопаразитов.

Эксперт отметила, что каждую последующую обработку желательно производить за 2-3 дня до окончания действия предыдущей. Только такой подход поможет максимально защитить животное.

Опоздание с обработкой всего на несколько дней в сезон активности клещей может стоить питомцу здоровья, а в трагических случаях - даже жизни.

После прогулки можно также проверить собаку на отсутствие клещей (иллюстрация: freepik.com)

Как избежать инфекционных заболеваний

Весной и осенью наблюдается так называемый бэби-бум - пик рождаемости щенков и котят. В то же время на пик рождаемости приходятся и вспышки инфекционных заболеваний животных.

Именно поэтому владельцам щенков особенно важно вовремя сделать первые прививки, а затем продлить их по индивидуальному календарю, согласовав его со своим ветеринаром.

"Маленькие щенки очень уязвимы. До 1,5-2 месячного возраста их лучше содержать только дома. Их нельзя выгуливать на улице, пока они не пройдут дегельминтизацию и комплексную вакцинацию от основных инфекционных болезней (чума мясоедных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный трахеобронхит, бешенство, лептоспироз и т.д.", - отмечает Балюк.

По ее словам, выводить щенка на прогулку и знакомить его с хвостатыми друзьями можно после второй комплексной вакцинации - через 10-14 суток.

Прививки важны как для людей, так и животных (иллюстрация: freepik.com)

Как уберечь собаку от теплового удара

Летом возникает риск тепловых и солнечных ударов, от которых следует уберечь животное. Особый риск теплового удара имеют породы собак с приплюснутым носиком (брахицефалы) - английские, французские бульдоги, мопсы, пекинесы и т.д.

У таких пород анатомически укорочены носовые ходы, поэтому горячий воздух, который вдыхает собака, не успевает охладиться в каналах носа и доходит горячим до головного мозга.

Это приводит к тепловому удару, который характеризуется следующими симптомами: вялость, одышка, рвота, сильное слюнотечение, учащенное сердцебиение, потеря сознания, изменение цвета десен и языка (сначала от красного, затем к бледному).

Нельзя забывать, что собаки часто получают тепловые удары летом, просто находясь в закрытой машине или теплом доме, где владельцы забыли включить кондиционер.

"Если хозяин проводит день с собакой на улице - например, на пляже - собаку надо купать и удерживать в тени, чтобы она не получила солнечный удар. Если собака в жаркий период надолго остается в теплом помещении - защитите ее от теплового удара - включите кондиционер или оставьте открытой комнату, где температура ниже +23 градусов по Цельсию", - отмечает специалист по ветеринарным вопросам.

Некоторые собаки реагируют на жару сильнее других (иллюстрация: freepik.com)

Как избежать отравления растениями

Другой риск для животных летом, по словам эксперта, ядовитые растения, вызывающие отравление или ожоги.

На Западе и в других областях Украины особенно распространен борщевик. Это одно из самых опасных растений - как для людей, так и для животных.

В состав сока этого растения входит вещество фурокумарин, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Контакт кожи с растением и пребывание после этого на солнце приводят к сильнейшим солнечным ожогам.

"Если на собаку попал сок борщевика - немедленно и тщательно обмойте участки кожи большим количеством воды с мылом или шампунем. Затем осушите и закройте эти места одеждой или тканью от солнечного света и обратитесь к ветеринару", - отмечает Балюк.

Кроме того, во время прогулок нужно всегда внимательно следить:

чего касается собака

что именно она могла схватить и съесть

"В случае обращения к ветеринару, правильная информация от владельца очень поможет сократить время на спасение", - добавляет специалист.

Ядовитые растения - достаточно коварны (иллюстрация: freepik.com)

Как предотвратить отравление испорченной пищей

По словам Балюк, еще один риск летом - испорченная еда, поскольку в жилье в этот период обычно жарко.

"Итак, если вы кормите своего любимца влажными кормами из пакетиков или консервов и разделяете еду на несколько приемов - обязательно перекладывайте остатки корма в стеклянную тару и храните в холодильнике до следующего приема пищи", - отмечает женщина.

Иначе существует риск вечером накормить свое животное едой, в которой в условиях тепла размножились бактерии или еще что-нибудь.

"Контролируйте надлежащее хранение кормов для животных - тогда ваши любимцы никогда не получат пищевые отравления", - добавляет специалист.

Еда собак всегда должна быть свежей (иллюстрация: freepik.com)

Как уберечь здоровье своего четырехлапого

Специалист по ветеринарным вопросам подчеркивает: заботиться о своих хвостатых любимцах нужно обязательно - летом и не только.

Для этого нужно не забывать про:

комфортную температуру в помещении

свободный доступ к прохладной, чистой питьевой воде

свежую и безопасную пищу

защиту от эндо- и эктопаразитов

своевременный ветеринарный контроль

"Тогда ваше животное будет чувствовать себя хорошо и будет вас радовать, а вы будете радоваться ему", - подытоживает Балюк.