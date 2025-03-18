Клип Tommy Cash для "Евровидения-2025" возмутил сеть: над ним работали украинцы и россияне

В подписи к публикации она указала всех, кто был причастен к созданию клипа: продюсера, режиссеров, хореографа, стилистов, мейкап-артиста, парикмахера и тому подобное.

Кто снимал клип для Tommy Cash (скриншот)

Так, оператором клипа стал украинец Дмитрий Недря. Он ранее работал над лентами "Я, "Победа" и Берлин", "Бесславные крепостные", "Дорога домой" и другими. К команде присоединились и продюсер Анатолий Крапивин и хореограф Константин Коваль.

Однако наибольшее внимание привлекло то, что каждого члена команды режиссер обозначила эмоджи-флагами Украины и РФ, чем еще больше возмутила украинских пользователей. Позже она исправила пост, убрав имена всех членов команды. В сети также критикуют тех, кто согласился работать в команде с россиянами.

Что известно о Tommy Cash

Артист, чье настоящее имя Томас Таммеметс, одержал победу среди 16 участников в национальном отборе Eesti Laul с треком "Espresso Macchiato", набрав 83% голосов. Между тем в Италии его трек вызвал возмущение. В нем он высмеивает стереотипных итальянских мафиози, которые пьют кофе и едят спагетти. Из-за этого итальянская ассоциация потребителей Codacons подала заявление в Европейский вещательный союз с вопросом, правильно ли допускать к конкурсу песню, которая "оскорбляет страну и целую нацию".

Сам Cash в одном из своих интервью заявил, что с уважением относится к Италии и ее культуре и не намеревался никого оскорблять.

Ранее мы рассказывали, что связывает Tommy с РФ. Он родился в 1991 году в Таллинне, в бедном районе Копли. Его отец общался на русском, а мать - на эстонском. Не скрывает, что чувствует себя наполовину эстонцем и русским. В творчестве вдохновляется русской и американской культурами. Неоднократно сотрудничал с российскими художниками. В 2021-м, по данным СМИ, посещал Крым.

После начала полномасштабного вторжения отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, заявив, что он противник любой военной агрессии. Тогда рэпер выразил поддержку украинцам и россиянам, которые против войны. Также бурную реакцию певец вызвал новой песней United By Music, которую записал в дуэте с нидерландским рэпером Йост Кляйном. В тексте они критикуют организаторов "Евровидения" и вспоминают российско-украинскую войну такими словами:

"Мы хотим мира, они хотят войны."

"Я хочу долететь до Киева и поехать в Москву."

Напомним, 69-й Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в швейцарском городе Базель. Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Гранд-финал конкурса должен состояться 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая.

Вас может заинтересовать: