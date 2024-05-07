Климат меняется. Метеоролог шокировала прогнозом на зиму в Украине

Какие будут зимы в Украине

Эксперт заметила, что увеличение температуры воздуха в холодный период, в частности минимальной, приводит к тому, что осадки преимущественно выпадают в виде дождя или мокрого снега, а устойчивый снежный покров формируется редко.

"Дальнейшее повышение температуры воздуха приведет к усилению этих процессов, и снежные зимы станут для нас редкостью", - подчеркнула Вера Балабух.

Метеорологиня отметила, что климат на планете и в Украине претерпевает изменения. Температура воздуха значительно растет. Кстати, наибольшее повышение наблюдается зимой и летом.

"Современная зима в Украине средне на 1,5 градуса теплее по сравнению с 1961-1990 годами", - добавила она.

Почему зимы становятся теплее

Аномально теплая зима в этом году не является случайностью, а результатом наблюдавшихся в течение последних десятилетий закономерных процессов.

Кстати, основной причиной этих изменений является деятельность человека, существенно укрепившего парниковый эффект на нашей планете. Прогнозируется, что рост температуры будет продолжаться, независимо от сценария развития, выбранным человечеством, и объема выбросов парниковых газов.

Эксперт заметила, что при условии продления текущего образа жизни и неурегулированного снижения уровня выбросов парниковых газов, к концу века средняя глобальная температура воздуха может увеличиться на 2,6-4,8 градусов по сравнению с 1986-2005 годами.